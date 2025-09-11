Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, oglasila se danas povodom ubistva političkog aktiviste Čarlija Kirka i istakla da ga je ubio hitac ideološke mržnje.

"Ubistvo mladog političkog aktiviste Čarlija Kirka, nije samo pucanj u čoveka, nego pucanj u reč, slobodu govora i prava da se misli drugačije.

Blizak saradnik predsednika SAD-a Donalda Trampa, bio je čovek koji je verovao u snagu ideja, bio je nada Amerike i simbol slobode govora.

Imao je samo 31 godinu. Stradao je zbog svojih uverenja. Obilazio je studentske kampuse, razgovarao sa njima, razmenjivao mišljenja sa onima koji drugačije misle, ali ideologija kojoj on nije pripadao proglasila ga je za neprijatelja, etiketirala i satanizovala. Očigledno je neko bukvalno shvatio da je Čarli meta koju treba ukloniti.

Svako društvo, koje guši dijalog i umesto za argumentima poseže za nasiljem, osuđeno je na slabost i podele.