Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na objavu predsednika Slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je brutalno izvređao lidera Srpske napredne stranke Miloša Vučevića.

- Veliki gazda srpske opozicije u uličarskom izdanju. Rekli bismo, ništa novo... Međutim, dve stvari nikome ne bi smele da promaknu: izjednačavanje poslanika srpskog parlamenta sa ustašoidnim srbomrscem Bartulicom; kao i relativizacija pokušaja višestrukog ubistva u prostorijama SNS-a u Novom Sadu 13. avgusta. Ako je i od mašinskog mozga, mnogo je - napisao je Starović na Iksu.

Inače, Đilas je reagovao na Vučevićevu objavu o sramnom zahtevu hrvatskog evroparlamentarca Stivena Nikole Bartulice.

- Vučeviću, glup si. Nismo aplaudirali nikome, jer u Evropskom parlamentu gosti sede na balkonu i strogo im je zabranjeno da aplaudiraju bilo kome. Bilo je puno poslanika koji su pametno govorili o Srbiji, a bio je i poneki kao kao ovaj Bartulica koji je izgovarao budalaštine. Šta da se radi - svaki parlament ima svoje Bakarece, Atlagiće, Ristivojeviće, Bulatoviće... - napisao je, između ostalog, Đilas.

