MESAROVIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Podržavaš Bartulicu jer si dokazana štetočina koja je pustošila državne budžete - tako ti zamišljaš patriotizam
Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović odgovorila je na najnovije uvrede Dragana Đilasa na račun lidera SNS-a Miloša Vučevića.
- Đilase, dokazani si lažov i lopov. Ali to svi znaju. I sad kad si još jednom uhvaćen kako sa svojom antisrpskom bratijom lažeš i spletkariš po evropskim institucijama, odmah se posipaš pepelom i skrećeš temu. Ako si već pažljivo slušao hrvatskog ultranacionalistu Bartulicu da, kako kažeš, “izgovara budalaštine”, zašto to nisi osudio? Pa zato što ga svojski podržavaš jer si dokazana štetočina koja je za vreme svoje vlasti pustošila državne budžete, zatvarala fabrike i pola miliona ljudi dovela do teškog siromaštva. A sve to vreme ti si preko svojih privatnih firmi ukrao najmanje 619 miliona evra. Tako ti zamišljaš patriotizam! - rekla je Mesarović.
Inače, Đilas je reagovao na Vučevićevu objavu o sramnom zahtevu hrvatskog evroparlamentarca Stivena Nikole Bartulice.
- Vučeviću, glup si. Nismo aplaudirali nikome, jer u Evropskom parlamentu gosti sede na balkonu i strogo im je zabranjeno da aplaudiraju bilo kome. Bilo je puno poslanika koji su pametno govorili o Srbiji, a bio je i poneki kao kao ovaj Bartulica koji je izgovarao budalaštine. Šta da se radi - svaki parlament ima svoje Bakarece, Atlagiće, Ristivojeviće, Bulatoviće... - napisao je, između ostalog, Đilas.