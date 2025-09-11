- Đilase, dokazani si lažov i lopov. Ali to svi znaju. I sad kad si još jednom uhvaćen kako sa svojom antisrpskom bratijom lažeš i spletkariš po evropskim institucijama, odmah se posipaš pepelom i skrećeš temu. Ako si već pažljivo slušao hrvatskog ultranacionalistu Bartulicu da, kako kažeš, “izgovara budalaštine”, zašto to nisi osudio? Pa zato što ga svojski podržavaš jer si dokazana štetočina koja je za vreme svoje vlasti pustošila državne budžete, zatvarala fabrike i pola miliona ljudi dovela do teškog siromaštva. A sve to vreme ti si preko svojih privatnih firmi ukrao najmanje 619 miliona evra. Tako ti zamišljaš patriotizam! - rekla je Mesarović.