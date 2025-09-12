Slušaj vest

Simbol krvavih ruku ponovo je u centru pažnje, ovoga puta u Nepalu, gde se talas protesta i sukoba sa vlastima povezuje sa istim motivom koji je mesecima unazad viđen i na ulicama Srbije, ali i u Francuskoj.

Ko stoji iza ovih pokreta, šta je cilj i da li je u pitanju spontani bunt građana ili dobro organizovana mreža, neka su od pitanja na koja su dali odgovor gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i Ivana Vučićević, predsednik Asocijacije novinara Srbije.

Drecun: Krvavim rukama krive sistem, policiju sabotirali u Strazburu

Drecun je najpre istakao da spontani masovni protesti ne postoje, kao takvi nisu se pojavili ni u Francuskoj, ali ni u našoj zemlji.

- Neko to mora da organizuje, da se pripreme jurišne grupe, sredstva i uputstva. Postalo je zabrinjavajuće, posle nekoliko obojenih revolucija to više nisu bili nenasilni protesti. Razlog uvek mora da se nađe, morate da nađete model koji će da indoktrinira masu. Sprovodite grupe i edukujete pojedince koji će kontrolisati masu. Iz centra koji vrše organizaciju dobijaju instrukcije, masa je samo pokriće za ono što se dešava - kaže Drecun.

Foto: Printscreen/Youtube, Marko Karović, MONIRUL ALAM Agencia EFe

Spomenuo je i simbol crvene šake koja se može primetiti na nasilnim demonstracijama širom sveta, od Nepala do Francuske.

- Crvenom šakom šalju poruku da je sistem kriv zbog toga što neki ljudi pate. U redu ako je sistem kriv, ali da li je potrebno menjati ga na ovakav način?

Na društvenim mrežama u Srbiji brojni korisnici objavljuju fotografije i snimke nereda u Nepalu, koristeći ih za dodatno podsticanje pristalica blokadera na izazivanje sličnih incidenata.

- Organizovane su i grupe koje kreiraju određene likove, odnosno uticajne tviteraše. Podstiču nasilje i otvoreno pozivaju na bacanje političkih neistomišljenika u reku, imate Mariniku Tepić koja je izjavila da je u toku građanski rat, sve su to nebuloze - rekao je Drecun.

Osvrnuo se i na odlazak blokaderske opozicije u Strazbur, koja je na taj put krenula kako bi zatražila sankcije protiv sopstvene zemlje. Drecun kaže da nismo dovoljno pažnje obratili na pravi cilj njihovog dolaska.

Foto: Kurir Televizija

- Njihov cilj je policija, ne vladajući vrh. Policija je svojim reagovanjem sprečila da situacija koja je pod kontrolom eskalira u nešto što je haos. Samo u takvim uslovima oni koji ovo organizuju mogu da izvedu nasilnu promenu vlasti kao što je Majdan. Ako policija ne bude uspešna u svom delovanju, onda imamo haos.

Vučićević: Smetamo im kao slobodni mediji, potrebna hitna regulativa

Vučićević je podelila saznanje do kojeg je došla na savetu roditelja jedne elitne beogradske gimnazije, gde su bivši učenici, a sadašnji studenti, posetili školu kako bi ubedili đake da im se pridruže u rušenju sopstvene države.

- Bivši učenici koji su učestvovali u đačkom parlamentu u jednoj elitnoj beogradskoj gimnaziji su ovih dana posećivali svoje profesore i dolazili na njihove časove. Obučavali su decu koja sede u klupama kako bi sada trebalo da iskoriste naredno vreme i da im se priključe u protestu. Tražili smo reagovanje škole - ispričala je.

Foto: Kurir Televizija

Govorila je i o pojedinim medijskim kućama i televizija koje otvoreno pozivaju na bunt, ne samo prethodnih deset meseci, već i ranije.

- Videli smo da je sve u sklopu obojene revolucije, ima svoje elemente i knjigom možemo da se vodimo. Narod treba da veruje u ono što oni pričaju, a kada vidimo nasilnike i blokadere koji uništavaju, kažu da je u pitanju manji incident. Potrebno je doći do ozbiljne regulative koja se tiče medija. Smetaju im oni kao što smo mi, slobodni i oni koji će da izveštavaju o svemu tome šta oni zapravo donose našoj zemlji.

Strazbur nije podržao blokadersku opoziciju i njihove zahteve, Evropska unija jasno je osudila vandalizam blokadera.

- Mislim da su opozicionari i blokaderi koji su tražili spas u Evropi naleteli na jedan šamar. Žele da svedu Srbiju na nebitnu tačku, a značaj koji naša zemlja ima u ovom trenutku pokazali smo protekle nedelje u Pekingu - rekla je Vučićević i dodala:

- Evropi sa druge strane smeta ekonomski jaka Srbija i mislim da se plaše saveza koji postoji sa Kinom i Rusijom.

ŠAMAR U STRAZBURU ZA BLOKADERSKU OPOZICIJU! Krenuli sa skrivenim ciljem, EU prozrela direktno kroz njih: Policija im je poslednja prepreka u izazivanju haosa! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs