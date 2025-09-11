SRBIJA DRUGA DOMOVINA SLAVNOG GLUMCA Predsednik Vučić sa Stivenom Sigalom: Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa svetski poznatim glumcem, producentom i umetnikom Stivenom Sigalom.
"U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa Stivenom Sigalom razmotrili smo mogućnosti jačanja kulturne i umetničke saradnje, kao i načine na koje Srbija može biti dodatno promovisana na međunarodnoj sceni.
Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima u kinematografiji, medijskim partnerstvima i promovisanju investicija u kulturnu industriju.
Zahvalio sam gospodinu Sigalu na iskazanoj ljubavi prema Srbiji i spremnosti da svoj ugled i popularnost koristi u cilju afirmacije naše zemlje u svetu. Njegovo opredeljenje da Srbiju doživljava kao svoju drugu domovinu, nama predstavlja veliku čast i obavezu da zajednički radimo na jačanju kulturnih i humanitarnih projekata.
Srbija će uvek biti otvorena za umetnike i prijatelje iz celog sveta. Verujem da ovakvi susreti doprinose širenju dobrog glasa o našoj zemlji i jačanju mostova prijateljstva, saradnje i uzajamnog poštovanja", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu uz zajedničke fotografije.