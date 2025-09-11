Ubistvo Čarlija Kirka je ozbiljan pokazatelj na šta su radikalni levičari spremni, rekao je Vladimir Đukanović, poslanik SNS, govoreći o događaju koji je šokirao SAD.
način njihove političke borbe - likvidacija političkih neistomišljenika
UBISTVO ČARLIJA KIRKA OZBILJAN POKAZATELJ NA ŠTA SU RADIKALNI LEVIČARI SPREMNI Đukanović: Svi ti nemiri i haos koji vidimo po svetu, kod nas traju već 10 meseci
Vladimir Đukanović je rekao da sve te nemire i haos koji vidimo po svetu, a koji stvaraju pripadnici ANTIFA pokreta, zapravo je nešto što kod nas traje već 10 meseci.
On je naglasio da je način njihove političke borbe upravo i likvidacija političkih neistomišljenika.
- Ti ljudi ne žele dijalog, nemaju empatiju prema čoveku, već isključivo se sve gleda kroz prizmu politike da li si sa njima istomišljenik ili nisi, zaključio je on na mreži X.
