Vladimir Đukanović je rekao da sve te nemire i haos koji vidimo po svetu, a koji stvaraju pripadnici ANTIFA pokreta, zapravo je nešto što kod nas traje već 10 meseci.

On je naglasio da je način njihove političke borbe upravo i likvidacija političkih neistomišljenika.

- Ti ljudi ne žele dijalog, nemaju empatiju prema čoveku, već isključivo se sve gleda kroz prizmu politike da li si sa njima istomišljenik ili nisi, zaključio je on na mreži X.

Kurir.rs/X

