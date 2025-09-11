TEROR
NASTAVLJA SE PRIMENA SILE: Prištinske vlasti upale i u objekat Pošte Srbije u Štrpcu
Pripadnici tzv. centralnog inspektorata za nadzor tržišta i tzv. pošte Kosova, u pratnji tzv. kosovske policije, upali su danas u objekat JP Pošta Srbije u Štrpcu.
Predstavnici tzv. inspektorata su, uz asistenciju lokalne policije, preuzeli objekat, a potom i skinuli tablu Pošte Srbije i postavili tablu tzv. pošte Kosova.
Predstavnici tzv. pošte Kosova ranije jutros su, u pratnji tzv. inspektorata za nadzor tržišta i tzv. kosovske policije, preuzeli objekat Pošte Srbije u Gračanici.
Prištinske vlasti su 15. januara zatvorile sve filijale Pošte Srbije na centralnom Kosovu i Metohiji, kao i brojne srpske institucije.
