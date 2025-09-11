Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali danas je komentarisao ubistvo političkog aktiviste i saradnika Donalda Trampa, Čarlija Kirka, istakavši da je reč o posledici ideološke mržnje i govora mržnje.

"Kirk je legenda, zastupao je svoje stavove, ideje, vizije. Moje saučešće njegovoj porodici. Kampanja koju vode blokaderi, mržnja prema Vučiću i svima koji drugačije razmišljaju, i u Americi je dovela do toga. Da li je to njihova želja da se desi i kod nas? Imate ljude koji govore da se ponovi ono što se desilo Čarliju, ili ono što se desilo u Nepalu...", rekao je Mali.

On je naglasio da osuđuje svaki govor mržnje i pozvao nadležne institucije da reaguju na pretnje, kako bi se sprečilo da slična situacija ikada nastane u Srbiji.

"Veći broj građana želi mir i stabilnost. Predsednik Vučić je pružio ruku za dijalog, a dobija pretnje i reči mržnje. Od nas nećete videti nasilje, kamenice, naša politika je mir, stabilnost, napredak i razvoj", rekao je Mali, dodajući da građani imaju priliku da pokažu ljubav prema Srbiji i mir na predstojećim okupljanjima.

Ministar je pozvao na jedinstvo, dijalog i izgradnju bolje Srbije kroz ekonomiju, obrazovanje i stabilnost, a ne kroz nasilje i netrpeljivost.

