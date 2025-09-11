U Briselu je počeo trojni sastanak pregovarača Beograda i Prištine , Petra Petkovića i Besnika Bisljimija, i posrednika EU Petera Sorensena, javlja dopisnik Kosova onlajn iz ovog grada.

Nova runda dijaloga pod pokroviteljstvom EU počela je jutros sastankom ekspertske delegacije Beograda predvođene direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem sa posrednikom EU Peterom Sorensenom i njegovim timom.Petković je više puta isticao da će Beograd u okviru dijaloga insistirati na formiranju ZSO i deeskalaciji situacije na terenu.