U Briselu je počeo trojni sastanak pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Bisljimija, i posrednika EU Petera Sorensena, javlja dopisnik Kosova onlajn iz ovog grada.

Nova runda dijaloga pod pokroviteljstvom EU počela je jutros sastankom ekspertske delegacije Beograda predvođene direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem sa posrednikom EU Peterom Sorensenom i njegovim timom.Petković je više puta isticao da će Beograd u okviru dijaloga insistirati na formiranju ZSO i deeskalaciji situacije na terenu.

Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић са Питером Соренсеном-1.JPG
Foto: Kancelarija Za Kim

Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi svega dva dana pred početak predizborne kampanje za lokalne izbore na Kosovu. Poslednja runda dijaloga održana je 10. juna u Briselu.

Kurir politika/Kosovo online

