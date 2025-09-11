POČEO TROJNI SASTANAK U BRISELU: Nova runda dijaloga Beograda i Prištine
U Briselu je počeo trojni sastanak pregovarača Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Bisljimija, i posrednika EU Petera Sorensena, javlja dopisnik Kosova onlajn iz ovog grada.
Nova runda dijaloga pod pokroviteljstvom EU počela je jutros sastankom ekspertske delegacije Beograda predvođene direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem sa posrednikom EU Peterom Sorensenom i njegovim timom.Petković je više puta isticao da će Beograd u okviru dijaloga insistirati na formiranju ZSO i deeskalaciji situacije na terenu.
Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi svega dva dana pred početak predizborne kampanje za lokalne izbore na Kosovu. Poslednja runda dijaloga održana je 10. juna u Briselu.
Kurir politika/Kosovo online