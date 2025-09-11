SRĐAN MILIVOJEVIĆ UHVAĆEN U LAŽI: Izmislio da je gostovanje Ane Brnabić na panelu plaćeno, odmah ga demantovala Misija Republike Srbije pri EU
Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da je "neko iz Vlade i Srpske napredne stranke platio da predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gostuje na panelu 'Srbija: Strateška zemlja kandidat na kritičnom raskršću'", koji je u petak trebalo da bude održan u Briselu, što je odmah demantovala Misija Republike Srbije pri EU.
- O sunovratu evropske reputacije Srpske napredne napredne stranke najbolje govori činjenica da je obraćanje Ane Brnabić na najvljenom panelu u Briselu otkazano iako je plaćeno. Oni više ne mogu da se promovišu ni kada plate - napisao je Milivojević, nakon čega je usledio odgovor:
- Poštovani narodni poslaniče, gospodine Milivojeviću, u svojoj izjavi ste izneli apsolutnu neistinu da je bilo ko platio gostovanje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić na panel diskusiji u Evropskom centru za politike (EPC) u Briselu. Učestvovanje u raznim događajima koje pomenuti centar redovno organizuje se ne plaća, što je trebalo i sa njima da potvrdite, pre nego što ste izneli ovakve neistine. Pomenutu panel diskusiju je sa predstavnicima EPC, kao i uvek do sada, dogovarao šef Misije Republike Srbije pri EU ambasador Danijel Apostolović - navodi se na zvaničnom Iks nalogu Misije.
Svedoci smo da je Milivojević ponovo izneo neistine, a portal Dragana Šolaka, Nova S, brže-bolje prenela to kao vest, bez prethodne provere.
Ipak, kao što se kaže u staroj narodnoj poslovici - u laži su kratke noge, pa se tako sve brzo otkrilo.