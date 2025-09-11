Slušaj vest

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da je "neko iz Vlade i Srpske napredne stranke platio da predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gostuje na panelu 'Srbija: Strateška zemlja kandidat na kritičnom raskršću'", koji je u petak trebalo da bude održan u Briselu, što je odmah demantovala Misija Republike Srbije pri EU.

- O sunovratu evropske reputacije Srpske napredne napredne stranke najbolje govori činjenica da je obraćanje Ane Brnabić na najvljenom panelu u Briselu otkazano iako je plaćeno. Oni više ne mogu da se promovišu ni kada plate - napisao je Milivojević, nakon čega je usledio odgovor:

- Poštovani narodni poslaniče, gospodine Milivojeviću, u svojoj izjavi ste izneli apsolutnu neistinu da je bilo ko platio gostovanje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić na panel diskusiji u Evropskom centru za politike (EPC) u Briselu. Učestvovanje u raznim događajima koje pomenuti centar redovno organizuje se ne plaća, što je trebalo i sa njima da potvrdite, pre nego što ste izneli ovakve neistine. Pomenutu panel diskusiju je sa predstavnicima EPC, kao i uvek do sada, dogovarao šef Misije Republike Srbije pri EU ambasador Danijel Apostolović - navodi se na zvaničnom Iks nalogu Misije.

Svedoci smo da je Milivojević ponovo izneo neistine, a portal Dragana Šolaka, Nova S, brže-bolje prenela to kao vest, bez prethodne provere.

Screenshot 2025-09-11 143936.jpg
Foto: Printscreen

Ipak, kao što se kaže u staroj narodnoj poslovici - u laži su kratke noge, pa se tako sve brzo otkrilo.

