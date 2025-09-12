Slušaj vest

Evropski parlament je, zahvaljujući velikom trudu pojedinih evroposlanika, koji gotovo uvek zajednički istupaju kada treba kritikovati i pritisnuti Srbiju, bio pozornica na kojoj se raspravljalo o situaciji u našoj zemlji i blokadama koje parališu život već više od devet meseci.

Pojedinci su iskoristili poslanički mandat da ubede evropske institucije da je u Srbiji na snazi policijsko nasilje nad mirnim demonstrantima, zanemarivši potpuno činjenice i stvarno stanje stvari koji govori o nasilnim blokaderima, o čemu uostalom svedoče i video-snimci i fotografije koji su gotovo u realnom vremenu dostupni svima na društvenim mrežama. Međutim, nekolicina poslanika Evropskog parlamenta rešila je da zažmuri na sve to, pa je paušalno ocenjivala situaciju u Srbiji kao alarmantnu zbog navodne policijske brutalnosti i delila lekcije srpskim vlastima, pre svega predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, za koga tvrdi da kontroliše svaku policijsku akciju.

Manipulacija

Ova grupa evroposlanika i ovoga puta je nastupila kao zbor portparola blokadera iz Srbije. Oni ne samo da su pokazali navijačku ostrašćenost bez trunke argumenata već su otkrili i veliko licemerje. Naime, nijedan od evroparlamentaraca koji su se javili da blate Srbiju i uzdižu u nebesa blokadere nije se oglasio, a kamoli osudio to kada su demonstranti u njihovim državama dobijali mnogo grublji odgovor policije na protestima, pa čak ni kada je u pitanju Francuska, u kojoj su se u sredu odigrale brutalne scene na ulicama.

Ono što se moglo viđati na ulicama Pariza, Berlina, Amsterdama, Beča i drugih gradova širom Evrope zaista su nasilne scene gušenja pobune, policije u punom naletu na učesnike raznih protesta, uz korišćenje suzavca, vodenih topova, pendreka, gumenih metaka... Ni reč o tome nisu rekli evroposlanici kojima su ovih dana puna usta "Vučićeve diktature" i "brutalnog prebijanja mirnih demonstranata". Muk nastaje kada se u njihovim državama rasteruju nezadovoljne mase i pritom ne biraju sredstva, ali se zato dešavanja u Srbiji glasno komentarišu i manipulativno predstavljaju kao policijsko nasilje nad mirnim demonstrantima, iako smo svedoci da su pripadnici organa bezbednosti Srbije trpeli stravične batine, a tek onda kretali u akcije potiskivanja izgrednika, uz korišćenje minimuma sile. Rezultat je više od 160 povređenih policajaca u Srbiji i samo šačica lakše povređenih blokadera.

Amnezija

Među najagilnijima u ovoj kampanji pod krovom Evropskog parlamenta bila je evroposlanica Ingeborg ter Lak, koja je govorila o ljudima koji su u Srbiji "stradali, dok su oni u EU ćutali", ali je zaboravila kako je policija u Holandiji ne tako davno na demonstrante udarila vodenim topovima i konjicom.

Sličnu amneziju imao je austrijski evroposlanik Andreas Šider, koji se ne seća policijske represije nad demonstrantima u Beču, ali zna da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovoran za sve, pa i za navodnu brutalnost nad demonstrantima.

Javljali su se i nemački evroposlanici da brane blokadere u Srbiji kao da se nikad nije desilo da policija u Berlinu izađe s vodenim topovima da rasturi demonstrante, što je redovna scena u ovoj metropoli. Evroposlanik Sebastijan Everding nije se setio da osudi ophođenje nemačke policije prema studentima kada su ih, nimalo nežno, bukvalno iznosili iz univerzitetskih zgrada i hapsili.

- U Srbiji imamo medije, studente i druge koji demonstriraju za naše evropske vrednosti i ti protesti nailaze na suzavac, na vatromet i na hapšenje - izjavio je on pred Evropskim parlamentom.

Dvolično

Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da uvek iste grupacije iz Evropskog parlamenta optužuju Srbiju i od početka podržavaju obojenu revoluciju blokadera.

Aleksa Grubešić Foto: Kurir Televizija

- To su isti oni koji su dočekivali studente kada su došli do Strazbura i Brisela, koji istupaju s podrškom blokaderima, ali sada sa zahtevima da se Srbiji uvedu sankcije. Najblaže rečeno je licemerje kada se ima u vidu kako se postupa prema demonstrantima, na primer u Berlinu, gde su česti protesti protiv Izraela, gde su studente veoma nasilno izbacivali s fakulteta, ili u Francuskoj, gde je godinama unazad policija primenjivala doslovno najoštriju silu. U Srbiji ipak vidimo da su nasilje isprovocirali upravo demonstranti. Oni su nastupali nasilno, a policija je samo dala odgovor, i to ni blizu represivan kao što je to bila situacija u Evropi, s gumenim mecima, vodenim topovima i šta sve ne - objašnjava Grubešić.

On kaže da postoji apsurd, jer neke poslaničke grupe u Evropskom parlamentu govore o represiji u Srbiji, a dolaze iz vladajućih struktura u svojim zemljama, kao što je slučaj s poslanicima iz političke opcije predsednika Francuske Emanuela Makrona.