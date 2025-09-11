Slušaj vest

Blokaderi i njihovi istaknuti ideolozi iz opozicije započeli su kampanju protiv, verovali ili ne - Vojske Srbije! Uz salve uvreda na račun vojske i predstojeće parade 20. septembra, blokaderi na društvenim mrežama pokušavaju da izokrenu stvarnost lažnim optužbama da je vlast na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem "izvela vojsku na ulice kako bi zastrašivala narod".

Verovatno ne shvatajući da pogled na tenkove i vojnu uniformu u većini građana izaziva osećaj ponosa i sigurnosti, blokaderi uspaničeno pišu potpuno sumanute stvari, sve u želji za rušenjem još jedne institucije. Suvišno je podsećati na urušavanje obrazovanja i na napade na Srpsku pravoslavnu crkvu... sada je na tapet došla vojska.

Tako je Đorđe Miketić iz inicijative "Beograd ostaje" napisao da je "veliki strah".

- Ušće upravo! Veliki je strah. Zatvoreno za saobraćaj će biti do 20. septembra, bar tako kažu. Zbog vojne parade. Ali treba podsetiti da je vojska narodna, a ne režimska. Jer ako će kobre da paradiraju kao u Novom Sadu, kada su povadili pištolje na građane i pucaili u vazduh, šta ovde da očekujemo?! - napisao je Miketić na Iksu, pokušavajući da spinuje realnost.

Članica Predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković zbog parade je zapretila predsedniku Vučiću!

- Izgleda da se pravi novi Ćacilend na Novom Beogradu. Ovog puta će u Ćacilendu biti tenkovi i vojska. Najavili su da će tu biti 10 dana u jednom bulevaru, a 15 u drugom. Tipujem da tenkove neće sklanjati ni nakon toga. Demonstracija sile mu treba. Aleksandre Vučiću, narod će ti presuditi - napisala je ona.

Urednik Nove Slobodan Georgiev pokušao je da bude duhovit, pa je upitao da li se vojska vraća na Kosovo. Suvišno je reći da mu je taj pokušaj propao.

Oglasili su se i blokaderi sa ETF-a.

- Pa da l’ misliš da možeš (da nas zastrašiš)? P. S. Pazite samo da vam tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva koje imamo… mada znamo da volite da učestalo prekopavate grad, napravite haos u saobraćaju, ugradite se za koje milionče, pa jovo nanovo - napisali su oni.

I drugi blokaderi pisali su da zbog priprema Vojske Srbije za paradu treba da nam "pozavidi Severna Koreja", da je u pitanju "zastrašivanje naroda", pitali se "šta li je sledeće" i slično.