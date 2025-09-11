Slušaj vest

Vojna parada 2025. godine pod nazivom "Snaga jedinstva" biće održana 20. septembra na prostoru kod Palate Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Smotra Vojske Srbije zamišljena je kao simbol patriotizma, jedinstva i odlučnosti, a na njoj će, osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila naša armija, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Faktor

Govoreći o ovogodišnjoj vojnoj paradi, istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da je ovaj događaj izuzetno značajan, jer će Srbija pokazati svoju vojnopolitičku moć.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Vojna parada će pokazati svu snagu srpskog oružja i srpskih oružanih snaga u celini. Ona će zapravo pokazati koliko je srpska vojska napredovala, posebno u poslednjih pet godina. U tom periodu Vojska Srbije postala je respektabilan, ako ne i vodeći vojnopolitički, bezbednosni i odbrambeni faktor na zapadnom i centralnom Balkanu, isključujući tu neke zemlje NATO, poput Grčke, ali ne uključujući neke druge zemlje NATO, poput onih koje se nalaze u srpskom okruženju. Biće to prilika da Srbija predstavi sposobnost 10.000 vojnika, koji će učestvovati u vojnoj paradi, od 50.000, koliko se nalazi u njenom sastavu. Treba podsetiti da je do 2020. godine u aktivnom sastavu bilo 22.500 vojnika. Dakle i u kvantitativnom pogledu, a da ne govorimo o kvalitativnom, Vojska Srbije je i te kako napredovala. Takođe, biće to prilika da Srbija predstavi i rezultate sopstvene proizvodnje namenske industrije. Videćemo najnovije oruđe i oružje koje koristi Vojska Srbije, posebno ako govorimo o borbenim vozilima. Videćemo i raketne sisteme koje je Srbija uspela da pribavi iz nama prijateljskih zemalja - rekao je Karanović.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Vojna parada "Snaga jedinstva" organizuje se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava pet dana ranije - 15. septembra. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta. Tog datuma 1918. godine probijen je čuveni Solunski front, što se ispostavilo kao odlučujuće za slom Centralnih sila u Prvom svetskom ratu, u istoriji poznatom kao Veliki rat.

Moć

On napominje da pokazana vojnopolitička moć ne služi u ratne svrhe, ali šalje poruku da je Srbija nepokorena i nepokorna zemlja.

- Vojska Srbije i njena snaga su dokaz privrženosti Srbije, administracije predsednika Aleksandra Vučića i njega lično miru i stabilnosti na Balkanu, koji je uvek trusan. Skoro 12 meseci terora i pokušaja obojene revolucije su dokaz za to. Jedan od razloga zbog kojeg je u Srbiju uvezena ova obojena revolucija jeste i činjenica da je Srbija obnovila svoju vojnu moć i svoju namensku industriju, kao i vojne kontakte i komunikaciju s vodećim svetskim silama i da je postala respektabilan vojni, ali i politički i bezbednosni faktor na Balkanu. A to je sve postigla istovremeno čuvajući svoj vojno neutralni status. E to je neprihvatljivo za pojedine velike sile, pogotovo one sa zapada, pa je sada prilika da kompletan svet, posebno region koji se upravo na vojnopolitičkom planu integriše i mobiliše, vidi da se sa Srbijom ne vredi obračunavati jer je Srbija nepokorena i nepokorna zemlja koja nikoga ne ugrožava, ali dosledno domaćinski i majčinski čuva i štiti ono što je njeno, a mehanizam i način da očuva to što je njeno nalazi se u resursima koje imaju oružane snage Srbije - zaključuje Karanović.

Uvežbavanje

Inače, završena je prva faza priprema za veliku vojnu paradu, ali uvežbavanje traje i dalje, pa se nad Beogradom može čuti huka nadletanja vojnih aviona i helikoptera.

1/8 Vidi galeriju Vojska Srbije se priprema za vojnu paradu Foto: Boba Nikolić

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović održali su početkom nedelje sastanak u kasarni "Banjica 2" u Beogradu s najodgovornijim starešinama na kome je konstatovano da se pripreme za vojnu paradu "Snaga jedinstva" odvijaju u skladu s planiranom dinamikom.

Bratislav Gašić Foto: Ministarstvo odbrane

Gašić je naglasio da će vojna parada biti više od vojne svečanosti, na ponos Srbije i našeg naroda, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Vojna parada je simbol naše slobode, jedinstva i snage. Mi ćemo 20. septembra pokazati domaćoj i svetskoj javnosti koliko je Vojska Srbije sposobna i koliko je u nju prethodnih godina ulagano. Samo jaka vojska garant je mira i stabilnosti. Pozivam sve građane da dođu na vojnu paradu, da zajedno proslavimo praznik, da pokažemo da nam je Srbija iznad svega i da smo spremni da sačuvamo našu otadžbinu - poručio je Gašić.

Posetioci će biti u prilici da izbliza vide defile jedinica Vojske Srbije i kadeta Vojne akademije, defile savremenih borbenih sredstava na vozilima i plovnih objekata na Dunavu, kao i nalet vazduhoplova. Program će upotpuniti egzercir Garde i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.