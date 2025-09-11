Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je u Briselu, nakon nove runde dijaloga, da je i danas na svim sastancima, bilaterelnim i trojnom, insistirao na hitnom formiranju Zajednice srpskih opština, jer je to, istakao je, okvir za opstanak srpskog naroda na KiM i preduslov svakog daljeg razgovora i ono što se čeka punih 12 godina. Petković je naveo da se to nije svidelo pregovaraču Prištine Besniku Bisljimiju, koji, kako je preneo, ni danas nije želeo da odgovori na pitanje da li prihvata evropski nacrt statuta za formiranje ZSO.

"Ono što smo na svim sastancima govorili i na čemu smo insistirali je da mora odmah, hitno da dođe do formiranja Zajednice srpskih opština, koja je preduslov da bismo mogli da nastavimo dalje, jer ukoliko nema Zajednice srpskih opština postavlja se pitanje opstanka srpkog naroda na Kosovu i Metohiji. To je za nas sada već humanitarno pitanje, zato što sprski narod ne može više da podnese sav teror koji trpi od Kurtijeve policije i Kurtijevog režima. To sam otvoreno rekao i Besniku Bisljimiju“, rekao je Petković novinarima posle razgovora koji su trajali više od sedam sati.

Naveo je da se razgovaralo i o pitanju nestalih, te da je jasno rekao da je Beograd apsolutno opredeljen da se to pitanje reši u korist, pre svega, porodica koje više od 20 godina čekaju istinu o stradanju njihovih najmilijih.

"Sva smo pitanja u vezi sa tom temom pokrenuli, na koji način, kako da se oformi zajedničla komisija, kako da radi, kako da se utvrde radna pravila, sve što je neophodno. Ali, bez obzira na to što treba da se dogodi u Briselu, zajednički dogovor na kome insistiramo, mi jednostrano radimo, ulažemo napore da pronađemo nestale. Jučerašnje iskopavanje na teritoriji centralne Srbije govori u prilog tome", kazao je Petković.

Foto: Printscreen/Kosovo Online

Poručio je da Beograd čini sve da sačuva mir i stabilnost na prostoru KiM.

Preneo je i da je govorio o stradanju Srba, budući da je zabeleženo već oko 700 etničkih motivisanih napada na Srbe, na SPC, na hramove, grobove, da se maltretiraju deca, žene, da se menjaju nazivi ulica, odnosno da Priština čini sve da protera srpski narodn na Kosova.

"Zajednica srpskih opština predstavlja okvir za opstanak srpskog naroda i na tome ćemo insistirati. Rekli smo da je Zso preduslov svakog daljeg razgovora, daljih koraka. Da imamo ZSO na koju čekamo punih 12 godina", naglasio je Petković.

Dodao je da se to Bisljimiju nije svidelo, kao što mu se, kaže, nije svidelo što danas uopšte razgovaraju u Briselu, tri dana pred kampanju, jer Aljbin Kurti i Bisljimi "kada je izborna kampanja beže od dijaloga kao đavo od krsta".

Petković je ukazao da je Priština i danas, kada je trebalo da se uzdrži od jednostranih poteza, išla ka tome da obesmisli dijalog, protivpravnim zatvaranjem prostorija u Gračanici i Štrpcu, koje pripadaju državi Srbiji, odnosno Pošti Srbije. To, konstatovao je, dovoljno govori kakav je njihov odnos prema dijalogu.

Naveo je da se govorilo i o svim uhapšenim Srbima "koji čame u Kurtijevim kazamatima" samo zbog toga što nose srpsko ime i prezime ili nose majice sa srpskim amblemima, koje nikoga ne vređaju.

"Ali, naravno da Bisljimi priča svoju priču, jer njega ništa ne interesuje kada je reč o dijalogu", naznačio je Petković.

Bisljimi najotvorenije podržao blokadere

Preneo je i da direktan susret nije bio nimalo prijatan, te da Bisljimi nije želeo da odgovori na zahtev Beograda da se razgovara o deeskalaciji, koja je neophdna, a zahtev je i same EU još od 3. juna 2023.

"Bio sam spreman da izložim plan Beograda za deeskalaciju, ali Bisljimi nije želeo o tome govori, ni da sluša, nego je na to rekao da prvo mi treba da se pobrinemo zasituaciju u Beogradu i najotvorenije podržao blokadere, koji svih ovih meseci napadaju predsednika Vučića i našu državnu politiku. Time je jasno stavio do znanja da podržava one koji bi na ulicima da smenjuju predsednika i Vladu Srbije, sa namerom, a sada se to i jasno videlo, u ovom direktnom susretu, da dođu verovatno oni koji bi odmah priznali tzv. nezavisno Kosovo, pošto to nikada neće dobiti od Aleksandra Vučića i ovog tima koji je zaudužen za pitanje KiM. On se time bavi, a neće da se bavi stradanjem srpskog naroda na KiM, to ga ne interesuje, kao ni to kako žive Srbi južno od Ibra", rekao je Petković.

Foto: Printscreen/Kosovo Online

Dodao je da je pokrenuo i pitanje porodica koje su rastavljene, s obzirom da Kurti proteruje ljude koji rade na teritoriji centralne Srbije, a žive na KiM.

"O svim tim velikim, važnim, ključnim temama razgovarao sam i posebno sa Sorensenom, pokušao sa Bisljimijem. On je u jednom momentu, kao i prišli put, pokušao sa provokacijama da bismo mi odustali, ali mi smo smireno uspeli da istrpimo sve U trilateralnom razgovoru sam insistirao na ZSO. To je prva stvar koju sam tražio, i da se krene u konkretne razgovora oko statuta. Bisljimi će pričati svoju priču, ali to je bila glavna tema i to može da potvrdi i Sorensen i njegov tim“, podvukao je Petković.

Istakao je i da je Biljimija više puta, i pred Sorensenom, pitao da li prihvata evropski nacrt statuta za formiranje ZSO, da je i od Sorensena tražio da mu i on postavi to pitanje, ali da odgovora nema.

"Svi se vrtimo u krug, on neće da odgvori na to pitanje, jer ga ZSO ne interesuje. I to svi treba da znaju, na to je i predsednik Vučić upozoravao, jer Aljbin Kurti želi da protera srpski narod. Mi ćemo čuvati mir i truditi se da sačuvamo naš narod, iako nije lako", kazao je direktor Kancelarije za KiM.

Govorilo se, dodao je, i o svemu kroz šta prolazi Srpska lista, u smislu brojniih opstrukcija u izbronom procesu.

"Moramo da sačuvamo jednistvo, da se hladne glave borimo za naš narod, za ono što smo se dogovorili, što smo potpisali. To je jedini način da možemo da idemo napred i da se izborimo za našu poziciju. Jer Kurti i Bisljimi bi voleli da nema Srba. Bisljimi je došao u Brisel, ali vi ne znate s kim razgovarate, jer oni nemaju ni vladu ni parlament. Imaju odluke tzv Ustanog suda kojim su im sve političke aktivnosti stopirane i oni se vrte u krug. Bisljimi je iskoristio ovaj put, samo kako bi predstvio da navodno učestvuje u dijalogu, ali tu suštinskog razgovora nema", podvukao je Petković i dodao da će Beograd uvek odgovoriti na svaki poziv Petera Sorensena, jer je dijalog jedino mesto za rešavanje problema.

"Tražimo kompromisno rešenje, ali je problem u drugoj strani, koja nije spremna ni za kakve razgovore i dogovore", zaključio je Petković.

Konkretno se razgovara i o formiranju Zajedničke komisije za nestale

On je ukazao i da se sada konkretno razgovara i o formiranju Zajedničke komisije za nestale.

"Ta komisija je organ koji treba da pruži podršku Radnoj grupi u kojoj je Veljko Odalović. Radna grupa je ključni organ koji rešava ovo pitanje već 20 godina. Mora da se zna pod kojim pravilima se funkcioniše u Radnoj grupi. To sve mora da se dogovori. To mora biti jasno, a Priština to opstruiše na svoj način", objasnio je Petković.

Istakao je da je srpska delegacija bila tu i da utvrdi koji su naredni koraci za proces normalizacije.

"Rekli smo da treba pod hitno da počnemo da govorimo o Statutu. Ako nemamo Statut kako da govorimo prazno o Zajednici srpskih opština. Statut treba da preslikava ono što je dogovoreno u Opštim pravilima i principama iz 2015. godine gde postoje jasne nadležnosti i sve što treba da ima ZSO -sve institucije", preneo je Petković.

On je dodao da je razgovarano o deeskalaciji i da je ukazivao šta radi "protivnpravno kosovska policija, na koji način gase srpske institucije i obračunavaju se sa srpskim narodom.

"Na EU je da izvrši dodatni pritisak na Prištinu kako bi sve ovo stalo. Ne možete da se pravite da je sve uredu, da možemo da pričamo o procesu normalizacije na filozofski način, a da pri tom neko konkretno Prištinu ne zaustavi na terenu kada je reč o maltretirajnju Srba. To mora da stane. Nemoguće je da srpski narod bude dalje žrtva iživljavanja Kurtija", poručio je.

Petković je naglasio da Priština koristi dijalog kako bi svima i njemu govorili kako podržavaju blokadere u Beogradu.

"Kada sam rekao da su okupirali sever reagovao je Bisljimi tvrdeći da je to sastavni deo Kosova. Rekao sam da to nije tačno, imamo Ustav Srbije, Rezoluciju UN 1244 koje to pitanje jasno definišu, upozorio da postoji i Briselski sporazum iz 2013. koji predviđa da na severu može da bude samo Kosovska policija čiji sastav odražava etničku strkturu, odnosno da je moa činiti 98 odsto Srba, a ne kao sada Albanci", ukazao je direktor Kancelarije za KiM.

Albancima sa dugim cevima nije mesto na severu

Preneo je i da je poručio da Albanci sa dugim cevima nemaju šta da traže na severu.

"Bisljimi je rekao da to ne piše u Briselskom sporazumu, pa sam mu dao taj dokument, jer ne zna ni koja je to točka i podsetio ga da je to ratifikovala prištinska skupština“, naveo je on dodajući da je to primer s čime se srpska delegacija suočava u dijalogu.

"Čuvaćemo mir, stabilnost i koristiti mehanizam dijaloga da se izborimo za sporazume, a ne odustajemo ni milimetar od naših sporazuma, i tu pre svega mislim na onaj iz 2013.. Mogu da budem dosadan, ali ću nastaviti da insistiram, ili ćemo imati ZSO ili ne možemo dalje", poručio je Petković.

Preneo je i da je Bisljimi još jednom pokušao da u direktnim razgovorima pokrene pitanje Bujanovca i Preševa.

"To je pokušao i prošli put. Bio sam opet rezolutan i rekao da ne možemo da nastavimo direktne razgovore ako insistira na ovoj temi, jer je to zloupotreba dijaloga", naglasio je Petković.

Podsetio da ta tema nema nikakve veze sa dijalogom o KiM, kao i da su Bujanovac i Preševo u centralnoj Srbiji, te poručio Bisljimiju da "ne može tu temu da koristi za svoje velikoalbanske apsircije i ideje dijaloga".

"To mu nikada neću dopustiti po cenu da ustanem i izađem sa sastanka. Ono što je važno jeste da je Sorensen je prekinuo Bisljimija i rekao da o tome ne može da priča jer to nije deo dijaloga. To je važno da svi da znaju. Neće da priča o stradanju srpskog naroda i onome što je obaveza", istakao je Petković.

Rekao je da se pregovara o postignutim sporazumima, a da Priština beži od toga i pokušava da uvlači teme koje nemaju veze sa dijalogom.