NAJMONSTRUOZNIJA OBJAVA BLOKADERA DOSAD: Prevazišli su sebe - poigravaju se samoubistvom?! Bolesno (FOTO)
Blokaderi iz dana u dan pomeraju granice monstruoznosti! Taman kad običan narod pomisli da blokaderi ne mogu gore, oni uspevaju iznova i iznova da šokiraju bolesnim porukama, objavama, postupcima, napadima...
A sada su prevazišli sami sebe.
Jučerašnji Svetski dan prevencije samoubistva iskoristili su za svoje sumanute fiks ideje.
Zemunski zbor je objavio sliku sa jasnom aluzijom na samoubistvo postavljajući pitanje "Budućnost Srbije?"
A ispod svega stoje inicijali predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
Foto: Printscreen/Instagram
Sa kakvom se temom oni poigravaju?!
Jezivo, umobolno, bolesno...
