Blokaderi iz dana u dan pomeraju granice monstruoznosti! Taman kad običan narod pomisli da blokaderi ne mogu gore, oni uspevaju iznova i iznova da šokiraju bolesnim porukama, objavama, postupcima, napadima...

A sada su prevazišli sami sebe.

Jučerašnji Svetski dan prevencije samoubistva iskoristili su za svoje sumanute fiks ideje.

Zemunski zbor je objavio sliku sa jasnom aluzijom na samoubistvo postavljajući pitanje "Budućnost Srbije?"

A ispod svega stoje inicijali predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

WhatsApp Image 2025-09-11 at 7.34.43 PM.jpeg
Foto: Printscreen/Instagram

Sa kakvom se temom oni poigravaju?!

Jezivo, umobolno, bolesno...

