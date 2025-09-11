Slušaj vest

Ključnu ulogu u evakuaciji pet palestinskih novinara zaposlenih u američkom En-Bi-Siju i troje članova njihovih porodica iz Gaze odigrala je srpska diplomatija. Njihov put od Gaze vodio je preko Jordana i Srbije do lokacija na kojima danas žive bezbedno.

Sastanak ambasadora Srbije sa premijerom Izraela u Vašingtonu ohrabrio je producentkinju američke televizije En-Bi-Si da na diplomatskom prijemu u Vašingtonu početkom jula priđe Draganu Šutanovcu.

Ta medijska kuća dugo je tražila način da evakuiše kolege iz Gaze, a za to im je bio potreban neko ko ima dobre odnose sa obe zaraćene strane. Usledile su konsultacije ambasadora sa državnim vrhom, detaljna analiza, a potom i zeleno svetlo da operacija spasavanja može da počne.

Sve je trajalo oko mesec dana, za izlazak su bili neophodni papiri koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Dokumentacija je putovala diplomatskim putem preko Izraela, Libana i Jordana. Uoči evakuacije stigla je vest da nemaju svi odobrenje da napuste Gazu.

"Najteži momenat kada se donosila odluka da li će se izvlačiti šest radnika, ili će se čekati odobrenje za još dvoje ljudi. U tom momentu En-Bi-Si je razmatrao da nikog ne izvlači. Nisam imao hrabrosti da sugerišem takvu odluku, jer je bolje spasti šest ljudi nego nikoga. Tada smo podigli sve kontakte na najviši mogući nivo, i obezbedili smo da se svih osam ljudi evakuišu iz Gaze", navodi ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac.

Vozilo za evakuaciju bilo je spremno, radnici En-Bi-Sija i članovi porodica krenuli su van ratne zone.

"Ono što se desilo, i što je bilo neočekivano je da teroristi Hamasa pucaju na vozila koja su se izvlačila. Vozilo je moralo da se vrati, čekao se drugi pokušaj, i drugi pokušaj je bio uspešan. Izvlačenje je bilo preko Jordana, nakon toga su došli u Srbiju gde su završili papirologiju, i oni se danas nalaze van Srbije na bezbednim mestima", rekao je Šutanovac.

Nisu takve sreće bile njihove kolege. Dva dana nakon izvlačenja pogođen je šator televizije En-Bi-Si, a u tom napadu stradali su novinari drugih kuća. Ujedinje nacije procenjuju da je u Gazi ubijeno gotovo 250 novinara.

"Ovo je još jedan od onih slučajeva gde se vidi koliko je dobro što imamo izbalansiranu spoljnu politiku, i dobre kontakte sa nekada međusobno suprotstavljenim stranama. Zato što smo mi bili akter kome su se obratile neke od najvećih medijskih kuća u svetu, u više slučajeva, pa smo u koordinaciji sa svima sproveli složen proces bezbednosnih provera i procedura, od putnih isprava do mnogo čega drugog da bi ti ljudi bezbedno izašli", objašnjava ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Iako je samo ovaj slučaj dospeo u javnost, ističe da se diplomatsko osoblje Srbije neretko nađe u situaciji da pruži pomoć.

"Ne govori se o tome previše često, mnoge stvari se rade diskretno, jer nije cilj da se hvalimo rezultatima već da isporučimo ljude žive i zdrave kućama", ističe Đurić.

A ono o čemu mora da se govori je, kaže, slučaj srpskog taoca Alona Ohela, koji je i dalje u rukama Hamasa. Još jednom apeluje da bude oslobođen i da bude na bezbednom poput medijskih radnika s početka priče.