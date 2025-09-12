Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u četvrtak uveče je u svom obraćanju na svečanom otvaranju konzulata Južne Afrike u Beogradu istakao da Srbija i Južna Afrika ne dele samo diplomatske odnose, već i višedecenijsko prijateljstvo utemeljeno na zajedničkim vrednostima, solidarnosti i poštovanju principa međunarodnog prava.

Konzulat će pod vođstvom počasnog konzula Marka Bumbaširevića, obuhvatati celu teritoriju Republike Srbije.

"U svetu punom izazova, jedna stvar ostaje sigurna – iskreno i trajno prijateljstvo između Srbije i afričkih naroda, posebno Južne Afrike, s kojom nas povezuje duboko međusobno poštovanje i solidarnost", rekao je Đurić, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Đurić je podsetio na značaj Pokreta nesvrstanih, u kome je Srbija imala istaknutu ulogu, koju afričke zemlje i danas visoko cene.

On je navao da današnji koraci unapređenja saradnje predstavljaju nastavak vizije koju su postavili veliki svetski državnici, poput Nelsona Mandele, koji je svojim životom posvedočio vrednostima mira, pomirenja i pravde.

Istakao je da zajedničku viziju i vrednosti dve države i naroda može da poveže negovanje sećanja na Nelsona Mandelu i rekao da će zvanično predložiti gradonačelniku da jedna od ulica grada dobije ime Mandele, u znak zahvalnosti tom velikom čoveku, koji je, kako je rekao, baklju slobode preneo ne samo Južnoafrikancima već čitavom svetu.

Naglasio je da će Srbija i na predstojećoj sednici Generalne skupštine UN podržati proširenje Saveta bezbednosti kako bi se obezbedila pravednija i šira zastupljenost, uključujući i predstavnike afričkog kontinenta.

Posebnu zahvalnost Đurić je uputio narodu i Vladi Južne Afrike na podršci koju su pružili Srbiji u teškim trenucima, kao i na principijelnom stavu u vezi sa očuvanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, posebno u kontekstu pitanja КiM, ističući da je za Srbiju to ne samo teritorijalno, već suštinsko pitanje nacionalnog identiteta.

Đurić je poručio da Srbija sa velikim ponosom dočekuje počasnog konzula Bumbaširevića, čiji će rad, kako je rekao, biti važan most između dve zemlje i naroda i izrazio uverenje da će na dostojan način predstavljati Južnu Afriku u Srbiji.

Zahvalio se i domaćinu događaja Vladimiru Cizelju, na "ličnom doprinosu u povezivanju javnog i privatnog sektora u duhu savremene, pragmatične diplomatije".

Đurić je izrazio želju da u narednom periodu bude više turista i poslovnih ljudi iz Južne Afrike u Srbiji, kao i građana Srbije koji će imati priliku da upoznaju lepote te afričke zemlje.