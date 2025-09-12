Slušaj vest

- Ja tenkove na ulicama Beograda vidim uvek kao podsećanje na neka vremena kada su ti tenkovi išli da ubijaju neke ljude, koji su skoro braća, ili čak braća, našim građanima, širom ovog regiona koji zovemo bivša Jugoslavija. Vidim te tenkove kao pretnju nekom drugom, ne vidim tenkove kao nešto što treba da se slavi, što treba da se organizuje na način da straši ovde ljude - rekao je Lazović.

Blokaderi već danima vode kampanju protiv Vojske Srbije. Oni uz salvu uvreda na društvenim mrežama plasiraju lažne optužbe da je vlast na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem "izvela vojsku na ulice kako bi zastrašivala narod".

Blokaderi uspaničeno pišu potpuno sumanute stvari, sve u želji za rušenjem još jedne institucije. Suvišno je podsećati na urušavanje obrazovanja i na napade na Srpsku pravoslavnu crkvu... sada je na tapet došla vojska!

Đorđe Miketić iz inicijative "Beograd ostaje" napisao da je "veliki strah".

- Ušće upravo! Veliki je strah. Zatvoreno za saobraćaj će biti do 20. septembra, bar tako kažu. Zbog vojne parade. Ali treba podsetiti da je vojska narodna, a ne režimska. Jer ako će kobre da paradiraju kao u Novom Sadu, kada su povadili pištolje na građane i pucaili u vazduh, šta ovde da očekujemo - napisao je Miketić na Iksu, pokušavajući da spinuje realnost.

Članica Predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković zbog parade je zapretila predsedniku Vučiću!