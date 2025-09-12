Slušaj vest

Dok je voditeljka N1 ushićeno najavljivala njihovo prisustvo, reporter medija "Dojče vele" Srećko Matić se uključio i u nekoliko reči ugasio sve nade blokadera:

- Bili su najavljeni, stigli nisu, i ne učestvuju na ovom panelu - rekao je on.

Podsećamo, predstavnici blokaderske opozicije, Dragan Đilas, Borko Stefanović, Pavle Grbović, Biljana Đorđević, Zdravko Ponoš, Ana Jakovljević i Dobrica Veselinović, nedavno su bili u Strazburu kako bi govorili o "stanju demokratije" u Srbiji.

Na zajedničkom panelu sa Zelenima/EFA, koji u Evropskom parlamentu imaju čak 71 poslanika, pojavilo se jedva dvadesetak ljudi. Dakle, jedva trećina njihovih evropskih "partnera" smatrala je vrednim da sasluša "optužbe" na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Ipak, to Biljani Đorđević nije smetalo da zatraži uvođenje sankcija ne samo državnom vrhu - Vučiću, predsedniku Vlade Đuru Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i ministru policije Ivici Dačiću, već i policajcima koji mesecima trpe najstrašniju torturu blokadera.