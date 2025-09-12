HLADAN TUŠ ZA BLOKADERE OD NAJUTICAJNIJE NEMAČKE STRANKE: Na N1 ushićeno najavljivali sastanak, a direktno iz Berlina UGASILI SVE NJIHOVE NADE (VIDEO)
Dok je voditeljka N1 ushićeno najavljivala njihovo prisustvo, reporter medija "Dojče vele" Srećko Matić se uključio i u nekoliko reči ugasio sve nade blokadera:
- Bili su najavljeni, stigli nisu, i ne učestvuju na ovom panelu - rekao je on.
Podsećamo, predstavnici blokaderske opozicije, Dragan Đilas, Borko Stefanović, Pavle Grbović, Biljana Đorđević, Zdravko Ponoš, Ana Jakovljević i Dobrica Veselinović, nedavno su bili u Strazburu kako bi govorili o "stanju demokratije" u Srbiji.
Na zajedničkom panelu sa Zelenima/EFA, koji u Evropskom parlamentu imaju čak 71 poslanika, pojavilo se jedva dvadesetak ljudi. Dakle, jedva trećina njihovih evropskih "partnera" smatrala je vrednim da sasluša "optužbe" na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.
Ipak, to Biljani Đorđević nije smetalo da zatraži uvođenje sankcija ne samo državnom vrhu - Vučiću, predsedniku Vlade Đuru Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i ministru policije Ivici Dačiću, već i policajcima koji mesecima trpe najstrašniju torturu blokadera.
- Tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti, da se izvrši pritisak na režim u Srbiji, želimo sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima - Brnabić, Vučića, Macuta, Dačića, od policajaca do službenika koji su vršili torturu, istražiti da li se novac evropskih poreskih obveznika koristi za korupciju režima, pritisak na režim da prihvate izbore kao rešenje za krizu - navela je ona tokom svog obraćanja poslanicima.