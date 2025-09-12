Slušaj vest

Pre sastanka Brnabićka i Mecola su se srdačno pozdravile, što možete videti na snimku ispod.

Srdačan pozdrav Brnabić i Mecole pre sastanka Izvor: Kurir

Ana Brnabić će se danas sastati i sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom.

Predsednica Skupštine Srbije sastaće se i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom, koji sada obavlja funkciju zamenika direktora za Evropu i Centralnu Aziju u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi.

Ana Brnabić i Roberta Mecola Foto: Kurir

Brnabićeva je ranije najavila da će u petak ići u Brisel i istakla da će se boriti za Srbiju, za razliku od blokadera koji su, kako je istakla, juče u Strazburu tražili da se uvedu sankcije našoj zemlji i narodu.

- Ja sam u petak u Briselu i za razliku od blokadera i blokadera iz bivše vlasti, ja ću se boriti za Srbiju. Razgovarala sam dugo sa predsednikom (Aleksandrom) Vučićem, znamo kakav nam je plan, znamo šta želimo da dobijemo iz te posete. Želimo da branimo Srbiju, da odbranimo Srbiju, tako da će to svakako biti teški sastanci. Ali i mi ćemo da idemo u našu ofanzivu, koja će biti zasnovana na branjenju naših nacionalnih interesa i na promovisanju svega onoga što većinska Srbija zaista radi, ne na mržnji i ne na nasilju. Idemo da branimo našu Srbiju i naše nacionalne interese - rekla je predsednica Skupštine.

