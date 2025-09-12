Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je u Briselu gde ima važne sastanke sa zvaničnicima EU.

- Odličan sastanak sa predsednicom EP, razgovarali smo o našoj saradnji, saradnji našeg i EP, daljim evropskim integracijama Srbije. Dobar, odličan, otvoren sastanak i nastavljamo dalje. Za pola sata imamo u našoj misiji razgovor sa svima koji su zainteresovani da čuju kakva je trenutna situacija u Srbiji, šta smo proživljavali prethodnih meseci. Mnogi od ljudi koji su se prijavili za panel diskusiju, u centru koji je iz nekog razloga otkazana bez objašnjenja, mi smo im dali šansu da dođu u našu misiju da razgovaramo zato što je za nas važan dijalog. Mi verujemo u dijalog, slobodu govora, ne verujemo u cenzuru i dali smo ljudima priliku da dođu u našu misiju i postavljaju pitanja. Da svi zajedno dođemo do realnost i istine, šta se dešava u našoj zemlji - rekla je Brnabić iz Brisela.

O susretu

- Mi ove ljude u EP, kao i u EK, znamo jako dugo i dobro. Postoje tu i lični odnosi, bio je srdačan susret jer je znam jako dugo. Nijednom, ne samo da nije odbila, nego su odmah prihvatali sastanak. Postoji druga stvar, naša opozicija bi mogla da nauči, a to je da je dijalog važan, razmena mišljenja. Mi se svakako slažemo po mnogim temama. Mi smo iz iste političke grupacije i slažemo se oko stvari. Imate zakonsku obavezu da prijavite skupove, ako ne prijavite onda ste na nelegalnom skupu. Imamo dobre odnose, verujem da ćemo nastaviti te dobre odnose. Razgovor između predsednika skupštine Srbije sa predsednikom EP je važan za Srbiju, ko ne želi da do tog razgovora dođe, onda ne želi evropsku integraciju Srbije. Nemam kome i zbog čega da se izvinjavam.

Ona se jutros sastala sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom.

Sastaće se danas i sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom.