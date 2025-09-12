Slušaj vest

Njima će biti uručeni ugovori o radu ili potvrde o početku rada.

Do sada je preko Kancelarije za dijasporu zapošljeno oko 140 lekara, sestara i tehničara.

Prvi se obraća Aleksandar Gavrić, koji se iz Nemačke vratio na Institut za onkologiju.

Aleksandar Gavrić Foto: Boba Nikolić

- Glavni razlog povratka je nostalgija za porodicom i prijateljima, ali i da stečena znanja primenim u Srbiji. Dobio sam ugovor na Institutu za onkologiju, i hteo bih da se zahvalim predsedniku Vučiću i ministru Lončaru, što su nam omogućili da ponovo radimo u zdravstvenom sistemu naše države - kazao je on.

Luka Jovčić, medicinski tehničar koji se vratio iz Nemačke, za binu je izašao sa suprugom i bebom.

Luka Jovčić Foto: Boba Nikolić

- Želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost predsedniku i ministru što su nam omogućili da se vratimo ovde. Glavni razlog povratka je naša beba, a verujemo da ćemo našim radom doprineti jačoj zdravstvenoj zaštiti za sve naše građane - rekao je on.

Predsednik Vučić je rekao da je mnogo srećan što se sa povratnicima vratilo i mnogo dece.

- Ne postoji za nas lepši poklon od ovoga čemu danas prisustvujemo. Mi koji imamo sve i lepo živimo ovde neretko ne razumemo onima koji to sve nemaju, i ponekad se ponašamo kao da ne vidimo koliko se pojedinci muče da dođu do posla. Za to sam i sam kriv, pošto se uvek bavim širom slikom, a nemam dovoljno vremena da se bavim svakim pojedinačnim slučajem, a morao bih da nađem vremena - rekao je Vučić, i nasmejao se kada mu je Jovčićeva beba prekinula govor.

Foto: Boba Nikolić

Vučić je rekao da svaki pacijent kog izleče je dokaz da je malim naporom urađena velika stvar.

- Za sve ovo smo spremni da ulažemo još više novca, i ako bude bilo potrebe za novi budžet pričaću sa Malim. Znate, on je težak čovek, neće da čuje nikoga oko para, takav mu je posao. Ali sam spreman da razgovaram, da vratimo više hiljada naših ljudi da vratimo ovde. Oni znaju kako je raditi u najboljim klinikama i u Nemačkoj, Francuskoj, Norveškoj, Švedskoj... Mnogo vam hvala na patriotizmu i ljubavi prema otadžbini - dodao je on.

Predsednik je pozvao državne organe da učine sve što je moguće da pozovu ljude i da im kažu da su dobrodošli.

- Evo uspavale se i bebe, toliko sam zanimljiv bio. Spremili smo i doručak za vas, ja ću vam se pridružiti. Dobrodošli svojoj kući, mi vas mnogo volimo, ponosni smo na vas - rekao je predsednik.

Ugovore su dobili dr Aleksandra Radović, dr Aleksandar Gavrić, dr Tamara Ilić, dr Ivana Jovanović, Predrag Cerović, Marija Petković, Slađana Stošić, Milica Vojisavljević, Mirzeta Habibović, Ivan Vujović, Zvezdana Marinković, Nadica Nikolić, Sanja Matejić, Anđela Momirović, Olivera Marković, Luka Jovčić, Zorica Jovčić, Jelena Madžarević i Kristina Stojanović.

Predsednik je potom odgovarao na pitanja novinara.

Na histeriju opozicionih medija i blokadera zbog vojne parade, predsednik Vučić kaže da ne prati mnogo šta je pisano.

- Samo sam dobio poruke ljudi da ne mogu da veruju da neko pokazuje mržnju prema sopstvenoj vojsci koja je najpoštovanija institucija u svojoj zemlji. Ali postoje ti trendovi da anarholiberalni levičarski krugovi pokušavaju da sruše armije svojih zemalja, a sada vidimo da pored rušenja crkve žele i rušenje vojske. Parada je zakazana još pre šest meseci, nema veze sa dnevnim događajima. To je izraz naše želje da obeležimo nacionalni praznik, ali i da pokažemo koliko je vojska napredovala, i da ljudi mogu da vide u šta smo ulagali novac. Da pokažemo ljudima u Srbiji da mogu da se osećaju sigurno i bezbedno, pošto su na braniku otadžbine devojke i momci, ali i mnogo snažnija i modernija oprema nego što smo ikada imali - naglasio je predsednik.

Foto: Kurir Televizija

O blokaderskih zahtevima da se uvedu sankcije srpskim zvaničnicima, Vučić je rekao kratko:

- Mene bi bilo sramota da tražim sankcije bilo kojoj drugoj zemlji, njih nije sramota da traže sankcije protiv sopstvene zemlje. To najviše govori o njima. Ne moram više ništa da dodam - rekao je Vučić.

Na pitanje o skupovima građana protiv blokada, predsednik je odmah ispravio novinarku i rekao da će biti održani u 140 mesta u Srbiji.

- Ja ću se pridružiti naravno, uvek gledam da odem na neko drugo mesto. Sutra ću biti na Voždovcu, na Banjici. Tu ću se pridružiti građanima i prošetati. Ja ne mislim da je to kontrarevolucija, iako smo ovo nazivali obojenom revolucijom, sam pojam revolucija ponekad sadrži i nešto pozitivno. U ovom što smo prošli u prethodnih 10 meseci nema ničega pozitivnog, osim što smo ojačali i videli ko hoće da sruši državu - rekao je on.

On ističe da je broj ljudi na skupovima iznad svih njegovih očekivanja.

- Dogodilo se nešto u glavama ljudi, hoće da se bore. O tome ću više govoriti večeras - istakao je predsednik.

Predsednik kaže da je Evropska narodna partija važna za SNS, i rekao je da nema šta da se raspravlja u statusu u Evropskom parlamentu.

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo spremni za dijalog i razgovor, i mislim da ćemo uz sve argumente koje ćemo sučeliti, i ja smatram da budućnost SNS jeste u ENP. To je više za predsednika stranke i partije, ali to je i pitanje za Donalda Tuska i mnoge druge ljude - kazao je predsednik.

On kaže da je mnogo srećan zbog broja lekara koji se vraćaju u Srbiju.

- Nama su potrebni lekari profesionalci, koji imaju znanje, i koji se drže lekarske etike. Koji neće praviti razliku među pacijentima, već će da leče sve ljude. Mi smo nažalost imali lekare koji su pravili razliku među pacijentima zbog politike, i to je nedopustivo. Trebaju nam lekari koji će se ponašati normalno, a takvih je 99 odsto - naglasio je Vučić.

Pred posetu Japanu predsednik je rekao da će tamo posetiti i srpski paviljon, i kaže da će imati susret sa premijerom i japanskim carom.

Vučić kaže da je potrebno još godinu i po dana da naše plate skoče.

- Zato mi je žao što naša stopa rasta nije tolika da podrži rast kakav smo mi želeli. Zato smo povećavali minimalce, i za godinu dana očekujem da ćemo vratiti veliki broj vozača i zanatlija u Srbiju. Trebaju nam sve zanatlije. Mi sada imamo iz Turske veliki broj mesara koji dolaze da rade ovde, pošto su naši išli napolje - rekao je predsednik.

On ističe da je Ana Brnabić imala dobar razgovor sa Robertom Mecolom, i dodaje da će ogroman uticaj na sve imati zločinačko ubistvo Čarlija Kirka.

- Videli ste kako oni koji ruše Srbiju ne govore o zločinačkom ubistvu, već da je jedan čovek preminuo od metka. Nije on preminuo od metka, već je zločinački ubijen! Nije ubijen zato što je nešto ukrao, već zbog svojih ideja. I to je ubijen u zemlji za koju smo mislili da je svetionik demokratije. Svet će morati da se okrene protiv onih koji su sebe nazivali anarhograđanistima, finima... A koji su na kraju pokazali da su ubice. Očekujem snažnu reakciju američkog društva, ali i evropskih država - rekao je predsednik.

Foto: Boba Nikolić

Vučić kaže da kako se dogodilo da ide prvo Kolombo, pa Daka, pa Katmandu.