BOŠKOVIĆ DANAS BLATI VOJSKU, A 2014. MOLJAKAO DA PARADIRA KAO GENERAL! Glumio vojskovođu s belom kapom, vozio se u džipu kao da predvodi paradu (VIDEO)
Član stranke Srbija centar Petar Bošković jedan je od opozicionih blokadera u kampanji protiv vojne parade koje će se održati u Beogradu 20. septembra. I dok se utrkuje da vojsku i paradu nazove "marketingom diktatora" usput je "zaboravio" (ili je mislio da smo mi zaboravili) kako je i sam učestvovao je vojnoj paradi, odnosno Bošković je prema našim saznanjima zapravo molio nadležne da bude u koloni vojne smotre!
Bilo je to 2014. godine, u vreme kada je Petar Bošković načelnik Uprave za odnose s javnošću Vojske Srbije. Dakle, nikakav razlog nije ppstojao da Bošković učestvuje u defileu, ali, prema rečima našeg sagovornika iz Ministarstva odbrane, Petar Bošković je "toliko moljakao" nadležne da ga puste u vojnu kolonu i na kraju su mu uslišili želju.
"Toliko je insistirao da je svima bilo i neprijatno, ali uspeo je da dobije ono što je hteo. I ne samo to, nego je, kao da je neki general stajao među ostalim oficirima na džipu i jedini je imao belu kapu", kaže sagovornik Kurira a njegove reči potvrđuje i fotografija sa vojne parade od pre 11 godina.
Ovde je samo isečak sa vojne parade 2014. godine, gde se vidi džip sa Boškovićem.
A danas taj isti Petar Bošković napada i pljuje paradu i govori kako je sve samo marketing diktatora!
"To je marketing jednog autokrate koji više ne zna šta će sa sobom. Mogli bi za ovaj novac da kupimo tri do četiri aviona za gašenje požara, kanadera, a ne sa jednim helikopterom da gasimo. Mogli bi da sazidamo više od 10.000 kvadrata toj mučenoj vojsci koja čeka na stanove, a ne da putem brzih prostiju dolaze njihovi ljudi do stanova namenjenih za vojsku", rekao je Boškovića za N1.
Petar Bošković je u nabrajanju "šta je sve moglo biti urađeno za novac potrošen na vojnu paradu" mogao da pridoda i ralunicu "koliko su građani Srbije izgubili zbog blokada". Ako ne zna - blokaderski pokret je državni budžet u prethodnih devet meseci koštao preko 315 miliona evra. Za taj novac mogli smo da dobijemo novu Tiršovu, obnovimo GAK Višegradsku, sagradimo vrhunski stadion, i još 27 vrtića!