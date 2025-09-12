Slušaj vest

Član stranke Srbija centar Petar Bošković jedan je od opozicionih blokadera u kampanji protiv vojne parade koje će se održati u Beogradu 20. septembra. I dok se utrkuje da vojsku i paradu nazove "marketingom diktatora" usput je "zaboravio" (ili je mislio da smo mi zaboravili) kako je i sam učestvovao je vojnoj paradi, odnosno Bošković je prema našim saznanjima zapravo molio nadležne da bude u koloni vojne smotre!

Bilo je to 2014. godine, u vreme kada je Petar Bošković načelnik Uprave za odnose s javnošću Vojske Srbije. Dakle, nikakav razlog nije ppstojao da Bošković učestvuje u defileu, ali, prema rečima našeg sagovornika iz Ministarstva odbrane, Petar Bošković je "toliko moljakao" nadležne da ga puste u vojnu kolonu i na kraju su mu uslišili želju.

"Toliko je insistirao da je svima bilo i neprijatno, ali uspeo je da dobije ono što je hteo. I ne samo to, nego je, kao da je neki general stajao među ostalim oficirima na džipu i jedini je imao belu kapu", kaže sagovornik Kurira a njegove reči potvrđuje i fotografija sa vojne parade od pre 11 godina.

Petar Bošković sa belom kapom na vojnoj paradi 2014. godine Foto: Printscreen Ministarstvo Odbrane

Ovde je samo isečak sa vojne parade 2014. godine, gde se vidi džip sa Boškovićem.

Vojna parada 2014 Izvor: Ministarstvo odbrane Srbije

A danas taj isti Petar Bošković napada i pljuje paradu i govori kako je sve samo marketing diktatora!

"To je marketing jednog autokrate koji više ne zna šta će sa sobom. Mogli bi za ovaj novac da kupimo tri do četiri aviona za gašenje požara, kanadera, a ne sa jednim helikopterom da gasimo. Mogli bi da sazidamo više od 10.000 kvadrata toj mučenoj vojsci koja čeka na stanove, a ne da putem brzih prostiju dolaze njihovi ljudi do stanova namenjenih za vojsku", rekao je Boškovića za N1.