Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u svom obraćanju u Palati Srbija da će sutra biti na Voždovcu, na Banjici, gde će se pridružiti šetnji građana protiv blokada, poručivši da uvek nastoji da ode na neko drugo mesto i bude među ljudima.

- Ja ću se pridružiti, naravno, uvek gledam da odem na neko drugo mesto. Sutra ću biti na Voždovcu, na Banjici. Tu ću se pridružiti građanima i prošetati. Ja ne mislim da je to kontrarevolucija, iako smo ovo nazivali obojenom revolucijom, sam pojam revolucija ponekad sadrži i nešto pozitivno. U ovom što smo prošli u prethodnih 10 meseci nema ničega pozitivnog, osim što smo ojačali i videli ko hoće da sruši državu - rekao je on.

On je dodao da je broj ljudi na skupovima prevazišao sva njegova očekivanja.

-Dogodilo se nešto u glavama ljudi, hoće da se bore. O tome ću više govoriti večeras - istakao je predsednik, koji je danas uručio ugovore za 18 medicinskih radnika koji su se uz pomoć Kancelarije za dijasporu vratili u Srbiju.