Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa stalnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u Srbiji Matildom Mort sa kojom je razgovarala o važnosti saradnje Ministarstva sa UN, njihovim agencijama, programima i fondacijama, kojih u Srbiji trenutno deluje 20.

Stamenkovski je podsetila da su Ujedinjene nacije prisutne u Srbiji još od devedesetih godina prošlog veka i naglasila kontinuitet uspešne saradnje sve do danas.

„Podrška Ujedinjenih nacija je bila i ostala važna za Srbiju, kako u obezbeđivanju mira, stabilnosti, vladavine prava i poštovanju ljudskih prava, tako i u razvoju politika socijalne zaštite, zaštite dece, osoba sa invaliditetom i drugih ugroženih kategorija stanovništva“, navela je.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Istakla je i da srpski narod upravo prema UN, kao krovnoj i najvažnijoj svetskoj organizaciji, gaji najveću naklonost i poverenje, što predstavlja jednu od važnih komponenti saradnje Ministarstva i tima UN u Srbiji.

Na sastanku je posebno izdvojena partnerska saradnja sa UNICEF-om i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), koje imaju dugogodišnju i važnu ulogu u sprovođenju programa u oblastima od interesa za ministarstvo.

Ministarka je predstavila glavne strateške prioritete svog mandata u narednom periodu, mere koje su već sprovedene, kao i aktivnosti koje predstoje. Tom prilikom posebno su izdvojeni projekti za podsticanje zapošljavanja mladih poput Garancije za mlade, kao i projekti pomoći socijalno ugroženim građanima i uključivanja osoba sa smetnjama u razvoju u aktivan društveni život.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Naglašeno je da je u toku izrada nacrta Zakona o evidenciji osoba sa invaliditetom, koji će po prvi put u istoriji Srbije sistemski urediti ovo pitanje, a za čiju je pripremu Populacioni fond UN pružio značajnu podršku.

Ministarka je takođe ukazala da je planirano da se 2026. godine nastavi sa radom na pripremi velike globalne konferencije, koja će biti posvećena osnaživanju žena u ruralnim područjima. Organizacija konferencije, koja bi okupila u Beogradu predstavnike preko 130 zemalja, dogovorena je tokom prošlogodišnje posete ministarke Njujorku i njenog sastanka sa izvršnom direktorkom Populacionog fonda UN.

Kao jedna od ključnih tema sastanka istaknuta je i potreba za daljim ekonomskim podsticajima za žene na selu i seoska domaćinstva, te su dogovoreni naredni koraci u pravcu realizacije ove važne inicijative u saradnji sa Programom UN za žene.

Istaknuta je saradnja Ministarstva sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), naročito u oblasti podrške koju ILO i njegovi eksperti pružaju u procesu usvajanja novih izmena Zakona o radu i Zakona o štrajku. Saradnja se ogleda i u jačanju socijalnog dijaloga, kao i u unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu, što su oblasti od posebnog značaja za dalji razvoj i unapređenje radnih prava u Srbiji.

Na kraju, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Matilda Mort je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom uspešnom saradnjom sa Ministarstvom. Ona je naglasila da tim UN u Srbiji ostvaruje najobimniju saradnju upravo sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kroz čak 26 različitih projekata, koji su usmereni na osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva, osoba sa invaliditetom i dece.