Između ostalog, predsednik je govorio i o ubistvu Čarlija Kirka, i istakao je da će to imati ogroman uticaj na svet.

- Videli ste kako oni koji ruše Srbiju ne govore o zločinačkom ubistvu, već da je jedan čovek preminuo od metka. Nije on preminuo od metka, već je zločinački ubijen! Nije ubijen zato što je nešto ukrao, već zbog svojih ideja. I to je ubijen u zemlji za koju smo mislili da je svetionik demokratije. Svet će morati da se okrene protiv onih koji su sebe nazivali anarhograđanistima, finima... A koji su na kraju pokazali da su ubice. Očekujem snažnu reakciju američkog društva, ali i evropskih država - rekao je predsednik.

Foto: Boba Nikolić

Podsećamo, američki podkaster i konzervativni aktivista Čarli Kirk ubijen je tokom govora u Juti.

Jezivi snimci njegovog ubistva potresli su celu planetu. Lov na njegovog ubicu u Americi je i dalje u toku.

Ko je bio Čarli Kirk

Čarli Kirk, koji je ubijen u Juti bio je konzervativni komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.

Čarli Kirk bio je američki konzervativni aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti.

Imao je 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u.

Neposredno pre pucnjave, Kirk je najavio na X-u: „Vratili smo se. Univerzitet Juta Vali je na nogama i spreman za prvu američku turneju povratka.“

Kirk je bio vatreni pristalica predsednika Donalda Trampa.

Kirk se u politički život uključio veoma mlad, a već sa 18 godina osnovao je Turning Point USA.

Tokom poslednje decenije, njegova organizacija je izrasla u moćnu platformu koja ima snažan uticaj na mlade konzervativce i često izaziva polemike na univerzitetima širom Amerike.

Poznat je bio i kao blizak saveznik predsednika Donalda Trampa, koga otvoreno podržava, kao i aktuelnog potpredsednika SAD-a Džej Di Vensa. Često je bio na udaru kritika zbog svojih stavova o imigraciji, kulturnim pitanjima i kritikama progresivne politike, dok su ga pristalice videle kao hrabrog borca za slobodu govora i konzervativne vrednosti.

Osim rada u politici, Kirk je vodio i „The Charlie Kirk Show“, popularan podcast i emisiju u kojoj je komentarisao američku unutrašnju i spoljnu politiku.