"Sve je moguće u eri društvenih mreža i mržnje"

Vučić je govorio o ubistvu Čarlija Kirka, a potom je rekao da očekuje snažnu reakciju američkog društva, ali i evropskih država.

On je potom govorio o obojenim revolucijama i prevratima širom sveta, počevši od Šri Lanke, Bangladeša, i posebno je pomenuo slučaj Nepala.

- I gledate one imbecile koji su spaljivali ljude, pa hotele, dakle, idu sutradan po udžbeničkoj kuharici, idu i kao čiste grad od opušaka. Eto kao uspela im je akcija. Ubili 25 ljudi, al čiste grad od opušaka. I kada se pitate kako je moguće da se to dešava negde, pa moguće je u eri društvenih mreža i mržnje. Sve je postalo iracionalno, on te mrzi, a ne zna zašto te mrzi. Imam ljude kojima sam pomogao više nego svojoj porodici. A onda sam video da su kačili da sam ubica, i da su mi ruke krvave. Onda pozovem, a oni mi kažu ne misle to stvarno. Tako je to sa ćacijima. Sve je inverzno i perverzno - kazao je Aleksandar Vučić.

Na pitanje o skupovima građana protiv blokada, predsednik je rekao da će biti održani u 140 mesta u Srbiji.

- Ja ću se pridružiti naravno, uvek gledam da odem na neko drugo mesto. Sutra ću biti na Voždovcu, na Banjici. Tu ću se pridružiti građanima i prošetati. Ja ne mislim da je to kontrarevolucija, iako smo ovo nazivali obojenom revolucijom, sam pojam revolucija ponekad sadrži i nešto pozitivno. U ovom što smo prošli u prethodnih 10 meseci nema ničega pozitivnog, osim što smo ojačali i videli ko hoće da sruši državu - rekao je on.

Razgovor Vučića i Putina