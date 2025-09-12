Slušaj vest

Blokaderi za subotu u isto vreme kada će se u rekordnih 140 gradova i opština širom Srbije održati prijavljeni skupovi i šetnje "Građani protiv blokada", najavljuju protest u Novom Sadu pod nazivom "Marš iz moje avlije", kojim maltene direktno najavljuju sukobe i mogućnost krvoprolića na ulicama!

Naime, društvenim mrežama se deli poziv na protest pod nazivom “Marš iz moje avlije” koji će se održati 13. septembra na Petrovaradinu, a provokativnim nazivom protesta i imajući u vidu strašne scene nasilja kojima smo već nažalost svedočili u Vojvodini, ali i širom Srbije u prethodnom periodu kada su blokaderi napadali policiju i rušili sve pred sobom, postaje jasno da blokaderi zapravo pozivaju na građanski rat.

Da su vrlo svesni u kakvu opasnost dovode građane, a i šta spremaju, pokazuje i dodatak ovom pozivu ispisan sitnim slovima: Ne dovodite decu i kućne ljubimce. Bicikle parkirati dalje od skupa.

Na pozivu je i fotografija razbijenog jajeta, što očigleno pokazuje čime će gađati građane koji su planirali miran protest upravo protiv tih nasilnih blokada!

Plan blokadera postaje još strašniji ako se zna da će se skup "Građani protiv blokada" održati u subotu na Petrovaradinu u Reljkovićevoj ulici ispred hrama Svete Petke od 18.30, dok je blokaderski skup najavljen na istom tom Petrovaradinu kod jedne osnovne škole, ali od 17 časova.

Takođe, mnogi korisnici društvenih mreža zapitali su da li kome to blokaderi poručuju da odu iz Vojvodine, imajući u vidu nedavne fašističke poruke "Selite se dođoši" i "Zborovi Novi Sad" koje su osvanuli u Futogu na porodičnoj kući Vladimira Balaća, studenta koji se otvoreno protivio blokadama.

Poruke mržnje na kući studenta Vladimira Balaća Foto: Kurir.rs/X/Ana Brnabic

Da podsetimo, 5. septembra došlo je do velikih nereda u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) kada su okupljeni blokaderi napadali policiju, pokušavali nasilno da upadnu u zgrade fakulteta i rektorata i bacali pirotehnička sredstva, a tom prilikom je više policajaca povređeno.

Upravo kako bi se izbegli mogući sukobi, Centar za društvenu stabilnost kao organizator skupova "Građani protiv blokada" već je jednom, tokom prošlog vikenda, pomerao svoja zakazana okupljanja sa subote na nedelju, jer je za subotu 6. spetembra bio planiran prvi blokaderski Prajd u Beogradu.