Dok u Nepalu besni haos i nasilje, u Srbiji neki otvoreno prizivaju isti scenario, razaranje države i sukobe na ulicama. Brojni analitičari tvrde da nije reč o slučajnosti, već o jasnom planu blokadera i njihovih ideoloških vođa da unesu nestabilnost i izazovu krvoproliće.

Istovremeno, sa Zapada stižu više nego licemerne kritike o "brutalnosti policije" u Srbiji, i to baš u trenutku kada francuska policija sprovodi oštrije mere i nasilje. Da li je to jasan pokazatelj dvostrukih aršina, političke igre i licemerja, analizirali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija" prof. dr Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS-a i Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Tomić: Blokaderi nas u Strazburu predstavili kao tirane

Tomić je govorila o modelima obojene revolucije koja je trenutno rasprostranjena na više kontinenata.

- Oni su postali određena mantra da nasilja mora biti u kontinuitetu, kako bi se promenila izborna volja građana i kako bi različite političke strukture vladale. Očito da ima otpora prema novoj podeli sveta, pogotovo posle vojne parade u Kini.

Istakla je da dvostruki aršini opozicionih blokadera dosežu do krajnjih granica.

- Opozicija odlazi u Evropu kreirajući sliku da je policija ovde na svakom koraku, predstavljaju brutalnost i kao da je u toku policijski čas. Kreiraju čitavu kampanju protiv Srbije i Aleksandra Vučića, ali i protiv same policije. Menjaju temu odlaskom u Strazbur, govoreći o tiraniji politike našeg predsednika.

Miletić: Blokaderi ne smeju da udare na ove institucije

Blokaderi u Srbiji ne kriju zadovoljstvo i oduševljenje slikama koje dolaze iz Nepala, sve iz razloga što isti scenarijo priželjkuju da vide i u Srbiji. Miletić kaže da su provokacije sastavni deo političke borbe, ali da ne mogu proći bez posledica.

- To je ružna slika u kontekstu tih koji šalju političku poruku. Kako se može nazvati dobrim bilo šta što poziva na nasilje? Oni sa nepalskim zastavama ovde ne razumeju šta znači snažna i konstruktivna država, kao ni boriti se za njenu vrednost. Isto tako, i oni korumpirani stvaraju problem koji se umnožava, to je kao talas kada bacite kamen u vodu, ne znate koliko će štete naneti i dokle će otići.

Miletić je podsetio da je dijalog i dalje ono što fali kako bi se Srbija vratila na pravi put, ali da drugi važni koraci nisu izostali. Napominje da bi udar na Vojsku Srbije i SPC bio ono što bi trajno moglo narušiti mir.

- Drago mi je što se prethodnih meseci krenulo u konkretna dela od strane države. Moramo da radimo i tražimo rešenje. Srpska pravoslavna crkva i Vojska Srbije su institucije u koje srpski narod ima najviše poverenja. Kad bi to uspeli da poremete, bacili bi sve u isto blato.

