"Ono je bio pucanj u reč i pucanju u ideju. Toliko sam potresena zbog Čarlija. On je bio jedna nada, ne samo Amerike, već i svetionik slobodne misli, jedne ideje koja se vratila, sistema vrednosti koji je bio u uzletu. On je obilazio kampove studenata i razgovarao sa svakim ko je sa njim želeo da razgovara. Jedan takav čovek sklon dijalogu, sklon debati, sklon diskusiji, da strada zbog svoje reči. Kada jedna ideologija proglasi, u ovom slučaju Čarlija, za neprijatelja, kada ga etiketira, onda postoje uvek i pojedinci koji to bukvalno shvate i dožive ga kao metu koju treba eliminisati. Mislim da treba da napravimo određenu analogiju sa onim što se ovde nama dešava, gde se svakome ko misli drugačije, to pravo apsolutno uskraćuje. Takva retorika uvek dovodi do nekog konkretnog dela. To je bio slučaj i u Sjedinjenim Američkim Državama", istakla je ministarka.