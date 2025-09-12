Slušaj vest

U subotu, 13. septembra, u 18.00 sati biće održani novi veliki skupovu građana pod sloganom "Stop blokadama", a očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi širom Srbije.

Organizatori iz Centra za društvenu stabilnost ističu da će se okupljanja paralelno održati u oko 140 mesta širom zemlje, a centralni cilj jeste da se pošalje jasna poruka protiv nasilja, haosa i političkih opstrukcija.

Organizatori su pozvali građane da masovno izađu na ulice i obore dosadašnji rekord po broju učesnika, naglašavajući da je vreme da se pokaže jedinstvo i odlučnost naroda.

Podsećamo, prethodne nedelje se u 111 mesta širom Srbije okupio ogroman broj ljudi. Ovim porodičnim skupovima, koji su bili prijavljeni unapred, prisustvovao je i veliki broj dece, od koja su neka nosila i narodnu nošnju.

- Želimo da se u subotu okupe svi oni koji žele normalnu, stabilnu i bezbednu Srbiju, zemlju reda i razvoja, a ne haosa i sukoba, saopštili su organizatori.

Skupovi protiv blokada održani su prošle nedelje u 111 opština i gradova širom Srbije, a na njima je učestvovalo više od 126 000 ljudi.

Okupljanja građana protiv blokada održana su i 31. avgusta kada se okupilo u skoro 100 mesta više od 103 000 građana, 20. avgusta u 49 mesta, kada je, prema proceni policije, učestvovalo oko 33.000 ljudi, kao i 23. avgusta, kada se na skupovima u 71 opštini i gradu okupilo oko 70.000 ljudi.

Organizator skupova protiv blokada je Centar za društvenu stabilnost, a sva okupljanja su bila prijavljena i protekla su mirno.

Na sutrašnjem narodnom skupu protiv blokada pridružiće se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u svom obraćanju u Palati Srbija danas najavio da će, kao i prošlog vikenda kada je bio u Borči, da šeta zajedno sa građanima.

- Ja ću se pridružiti, naravno, uvek gledam da odem na neko drugo mesto. Sutra ću biti na Voždovcu, na Banjici. Tu ću se pridružiti građanima i prošetati. Ja ne mislim da je to kontrarevolucija, iako smo ovo nazivali obojenom revolucijom, sam pojam revolucija ponekad sadrži i nešto pozitivno. U ovom što smo prošli u prethodnih 10 meseci nema ničega pozitivnog, osim što smo ojačali i videli ko hoće da sruši državu - rekao je on.

-Dogodilo se nešto u glavama ljudi, hoće da se bore. O tome ću više govoriti večeras - istakao je predsednik, koji je danas uručio ugovore za 18 medicinskih radnika koji su se uz pomoć Kancelarije za dijasporu vratili u Srbiju.