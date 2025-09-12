Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je počela histerija opozicionih medija zbog održavanja vojne parade u Beogradu 20. septembra i istakao da su sada počeli da napadaju i Vojsku Srbije koja nikad nije bila jača.

Mali je tako odgovorio na pitanje novinara tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta kako komentariše napade na državu i vojsku zbog održavanja vojne parade i to što pozdravljaju ubistvo Čarlija Krika.

"Pogledajte histeriju u poslednja dva ili tri dana od ovih mrziteljskih blokadarskih medija koji su sada krenuli da napadaju i Vojsku Srbije, koji su krenuli u opšti napad na sve institucije naše zemlje. Kako da ne budete ponosni na Vojsku Srbije, na naše helikoptere, na vojnike, na momke, devojke koji čuvaju naše nebo, koji čuvaju našu zemlju", istakao je Mali.

Kaže da su u vreme prethodne vlasti rasprodavali sve što je u vojsci bilo i topili tenkove.

"Imali smo, ako se ne varam, jedan avion koji je mogao da poleti, možda par helikoptera i to je bilo to. A danas je Vojska Srbije nikada jača. I na paradi, u narednu subotu, građani Srbije će imati priliku da vide potpuno novu vojsku. Nešto što niko nije očekivao da će naša vojska da bude pre samo desetak godina. I mi ćemo sa tim investicijama i tim ulaganjem u našu vojsku, u našu slobodu, u našu odbranu i nastaviti", naglasio je Mali.

Kako je rekao, opšta je histerija oko toga što Srbija ima na paradi šta da prikaže kada je vojska u pitanju.

"Histerije je prema svim institucijama države Srbije, to je njihova politika - ako možemo da srušimo celu državu, ako može da Srbija propadne, a da se raduje ceo region, a da se raduju svi ostali, oni bi to i uradili. I vidite njihove komentare kada su njihove posete u Briselu u pitanju, vidite njihove komentare za ono za šta borimo - i za povećanje plata, povećanje penzija i minimalne zarade, sve što radimo na dobrobit građana Srbije. Njima je to loše, njima se to ne sviđa, pa neka građani Srbije sami odluče", naglasio je Mali.

Dodao je da je ponosan na našu vojsku, jer imamo nikada veće ulaganje u našu vojsku.