U koordinisanom napadu na državu koji za cilj, prema rečima sagovornika Kurira iz sprspkog pravosuđa, očigledno za cilj ima diskreditaciju institucija gotovo istovremeno opozicija u Briselu traži sankcije za Srbiju, a Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac unutar zemlje, preko medija koji joj služe kao promotivni servis, udara na Više javno tužilaštvo u Beogradu izmišljenom „špijunskom aferom".

- Slučaj nestanka dvojice stranih državljana, Kineza Cuja Guanghaja i Britanca Džona Milera, koji su u Srbiji bili u pritvoru od 24. aprila 2025. godine po poternici SAD, jedva je dočekan da se iskoristi za pokušaj političko-medijske manipulacije i diskreditacije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od strane dobro poznatih krugova pod kontrolom Zagorke Dolovac - navod naš sagovornik.

Kako otkriva, u zvaničnim dokumentima iz Sjedinjenih Američkih Država nigde se ne pominje krivično delo špijunaže –" reč je o optužbi za udruživanje radi progona i progonjenje po članu 371 američkog Krivičnog zakonika, pred Okružnim sudom Centralnog okruga Kalifornije".

U javnosti je, međutim, preko Nove S i njima bliskih medija plasirana potpuno drugačija verzija, da je Srbija „pustila kineske špijune“, iako je odluku o kućnom pritvoru doneo sud, a ne tužilaštvo.

- Preko portala BIRN, Krik, i platformi Nova S i srodnih medija, koji godinama služe kao svojevrsni PR kanali, vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac i odmetnuti deo pravosuđa predstavili su slučaj kao da se radi o „špijunima“ i da je Beograd postao poprište međunarodne afere. Ovakva medijska konstrukcija nije ni slučajna, ali ni naivna, budući da je lepo upakovana priča, poslužila kao još jedan izgovor za napad na Više javno tužilaštvo u Beogradu i njegovog šefa Nenada Stefanovića. U brojnim spinovima ovog medija i izveštajima ostalih portparola Dolovac, Mladena Nenadića i Bojane Savović, upravo je beogradsko VJT označeno kao glavni krivac, čak i u predmetima u koje nije uključeno - navodi sagovornik iz vrha srpskog parvosuđa.

Kao ni u svim dosadašnjim, tako ni u ovom slučaju, kako tvrdi, Više javno tužilaštvo u Beogradu nema apsolutno nikakvu odgovornost.

- U postupcima ekstradicije, uloga tužilaštva je ograničena, ono može dati svoje mišljenje, ali ne odlučuje o tome da li će lice biti u pritvoru ili u kućnom pritvoru. Odluku o meri lišavanja slobode donosi sud, a u ovom slučaju upravo je sudija doneo rešenje o zameni pritvora kućnim pritvorom. Iako je procedura u potpunosti sprovedena po zakonu, medijska interpretacija je vešto zamenila teze, sudsku odluku predstavila kao odgovornost tužilaštva, a ceo slučaj upotrebila kao povod za diskreditaciju VJT - navodi sagovornik.

Još jedna manipulacija, kako dodaje, odnosi se na razlikovanje postupaka ekstradicije i zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć.

- Dok se u postupcima po zamolnicama o svemu obaveštava Vrhovno javno tužilaštvo, u ekstradiciji je nadležan sud, a tužilaštvo prati predmet. U ovom slučaju radi se o ekstradiciji, pa Vrhovno tužilaštvo i nije imalo formalnu ulogu. Ipak, pojedini mediji su namerno stvorili utisak kao da je beogradsko VJT „uzurpiralo nadležnost“ i vodilo postupak umesto Vrhovnog, iako u praksi i po zakonu VJT nije učinilo ništa izvan svojih ovlašćenja - pojašnjava naš sagovornik.

Posebno je, kako navodi, interesanto što "obično hapšenje dvojice muškarca" pokušavaju da predstave kao međunarodnu aferu. On otkriva da se u dokumentima iz SAD nigde ne sadrže kvalifikaciju krivičnog dela kao špijunaže, šverca vojnog oružja ili vojne tehnologije.