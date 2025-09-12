Slušaj vest

Zdravko Ponoš kao i ostali lideri tzv. opozicije  svakodnevno pokušavaju da satanizuju i "marginalizuju" istinski ponos nacije - vojnu paradu, koja će biti održana 20. septembra na prostoru ispred Palate Srbija.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini, ironičnom objavom jasno je stavio do znanja šta misli o neprimerenim komentarima blokadera i tzv. opozicije, a posebno je pomenuo i Zdravka Ponoša, nekadašdnjeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Naime je Ponoš sa svojom skandaloznom objavom na Fejsbuku, u kojoj vređa organizaciju vojne parade, takođe naišao negativne reakicje.

 Neki od komentara glasili su:

"Vama izdajnicima i Vojska smeta!"

"Upropastio si vosjku i Srbiju, kako te nije stid bitango ovakvih izjava?"

"Izdajniče, obraz si odavno izgubio, razumeš"

S ovakvim, ali i mnogim drugim komentarima, bivši pripadnik Vojske Srbije jasno je dobio odgovor na svoj pokušaj ismevanja i ponižavanja. 

