JOVANOV BRUTALNO ISMEJAO PONOŠA! Ovako bi izgledala Vojska Srbije da je Ponoš ostao na njenom čelu, evo koje bi oružje imali vojnici (FOTO)
Zdravko Ponoš kao i ostali lideri tzv. opozicije svakodnevno pokušavaju da satanizuju i "marginalizuju" istinski ponos nacije - vojnu paradu, koja će biti održana 20. septembra na prostoru ispred Palate Srbija.
Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini, ironičnom objavom jasno je stavio do znanja šta misli o neprimerenim komentarima blokadera i tzv. opozicije, a posebno je pomenuo i Zdravka Ponoša, nekadašdnjeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije.
Naime je Ponoš sa svojom skandaloznom objavom na Fejsbuku, u kojoj vređa organizaciju vojne parade, takođe naišao negativne reakicje.
Neki od komentara glasili su:
"Vama izdajnicima i Vojska smeta!"
"Upropastio si vosjku i Srbiju, kako te nije stid bitango ovakvih izjava?"
"Izdajniče, obraz si odavno izgubio, razumeš"
S ovakvim, ali i mnogim drugim komentarima, bivši pripadnik Vojske Srbije jasno je dobio odgovor na svoj pokušaj ismevanja i ponižavanja.
Kurir politika