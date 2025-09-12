Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je pisanje portala Nova.rs, navodeći da su u tekstu pod naslovom "Otkrivamo Zagorka Dolovac traži istragu: Kako je Više tužilaštvo u Beogradu postupalo protiv kineskog i britanskog špijuna koji su pobegli iz kućnog pritvora", iznete neistine.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu pre svega demantuje lažne navode o krivičnim delima za koja Sjedinjene Američke Države traže navedene strane državljane. Cui Guanghai i John Miller traže se po međunarodnoj poternici INTERPOL-a Vašington – SAD, koja je raspisana na osnovu odluke Okružnog suda SAD – Centralni okrug Kalifornije od 11.04.2025.godine, radi „krivičnog gonjenja zbog krivičnog dela udruživanje radi proganjanja i proganjanje, a ne kako je to netačno navedeno u spornom tekstu zbog „špijunaže i šverca vojne tehnologije“ - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Beogradska Palata pravde Foto: Jakov Milošević

Kako se ukazuje iz tužilaštva, odmah po saznanju da su dvojica traženih pobegla, odnosno prekršila meru zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom, Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo Višem sudu u Beogradu da obojici odredi pritvor i da naredi raspisivanje poternice za njima.

- Predlog je sud usvojio rešenjem od 15. avgusta. Ističemo da su apsolutno netačni navodi da je ovo tužilaštvo postupalo „nezakonito“ i da nije nadležno. Ovi navodi izrečeni su u već uobičajenom maniru targetiranja VJT u Beogradu - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Tačno je da su Više javno tužilaštvo u Beogradu, Viši sud u Beogradu kao i Ministarstvo pravde koje odlučuje o ekstradiciji stranih državljana, u svemu postupali u skladu sa Ustavom Republike Srbije, pozitivnim zakonima i međunarodnim propisima.

Cui Guanghai i John Miller bili su uhapšeni krajem aprila u Beogradu po poternici SAD i Viši sud im je odredio najpre pritvor, koji je kasnije zamenio blažom merom - zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom, ali su oni tokom leta uspeli da pobegnu iz kućnog pritovra.