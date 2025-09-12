Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić sastala se danas u Briselu sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom i istakla da je uvek zadovljstvo razgovarati sa njim, jer dobro poznaje Srbiju i njen evropski put.

- Uvek je zadovoljstvo razgovarati sa nekadašnjim ambasadorom Evropske Unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom koji dobro poznaje našu zemlju i njen evropski put. Gospodin Žiofre sada obavlja funkciju zamenika direktora za Evropu i Centralnu Aziju u Evropskoj službi za spoljne poslove - napisala je Brnabić na svom Instagram nalogu.

Foto: Peđa Vučković

Prethodno je Brnabić razgovarala sa predstavnicima država članica Evropske unije, Evropske komisije i Evropske spoljnopolitičke službe.

- Bila je sjajna prilika da otvoreno razgovaramo o svim pitanjima u vezi sa evropskim integracijama Srbije. Centralna tema je bio klaster 3 u našim pristupnim pregovorima, za koji se nadam da će biti otvoren do kraja ove godine, što bi bilo od nemerljivog značaja za Srbiju - dodala je Brnabić.

Foto: Peđa Vučković

Ona je učestvovala na panelu u Misiji Srbije u EU u Briselu, gde je govorila o evropskim integracijama Srbije.

Brnabić sa Žiofreom u Briselu Izvor: Skupština Srbije