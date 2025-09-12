Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je večeras na kraju posete Briselu da su sastanci sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom protekli veoma dobro i da su bili konstruktivni, a da je glavna tema bilo otvaranje Klastera 3.

"Oba sastanka jako dobra, konstruktivna. Razgovali smo o konkrentim temama koji se tiču daljih evropkih integracija Srbije, reformama na kojima trenutno radimo, primeni ODIRH preporuka, izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, izboru članova REM-a, usklađivanju sa spoljom i bezbednosom politikom i dalje šta je potrebno uraditi da bi došli do otvranja Klastera 3", rekla je ona novinarima u Briselu.

Dodala je da su bili jako konkretni i da su pričali o datumima i okvirnoj poseti predsednice Evropske komisije Srbiji.

Brnabić je na pitanje da li je moguće da Klaster 3 bude otvoren do kraja godine rekla da se nada i da se Srbija trudi.

"Ne zavisi samo od nas, ne zavisi sve uvek od vlade. Naravno da vlada i ljudi koji su na vlasti u parlamentu, predsednik Republike snose najveću odgovornost, ali za jednu zemlju da bi bila uspešna, vama je potrebna i ozbiljna, odgovorna, konstruktivna opozicija i odgovorna, konstruktivna, civilna društva, zato što sve te reforme moraju biti inkluzivne", istakla je Brnabić.

Ona je istakla i da ako non stop imate nekoga ko ne želi da učestvuje u ovim procesima i ko ih bojkotuje, on de fakto time sprečava svoju zemlju da dalje napreduje u evropskim integracijama.

"Ja se nadam, kao predsednica Narodne skupštine i konstruktivnosti sa njihove strane. A mi smo tu uvek da razgovaramo o svim otvorenim temama i svim teškim i najtežim temama i o teškim i najtežim pitanjima", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da i svi zajedno i opozicija i vlast moraju da podržavaju ono što je potrebno da bi se napredovalo u evropskim integracijama.

"Jedino što mene brine je što ne žele baš svi, čak i oni koji sebe nazivaju proevropskim strankama, da Srbija napreduje dalje ka Evropskoj uniji. Zato što to vide kao uspeh Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, ali to je uspeh Srbije i svih zemalja koje su napredovale.

Napredovali su tako što su svi zajedno radili na tome, a ne što je neko radio, a neko ga saplitao. Tako da mi moramo u tom smislu fundamentalno da promenimo naš pristup prema evropskim integracijama", ukazala je Brnbić.