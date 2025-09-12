Slušaj vest

"Vojna parada je izraz naše želje da obeležimo nacionalni praznik, ali i da pokažemo koliko je naša vojska napredovala", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem video snimka na svom Instagram nalogu.

- Da pokažemo ljudima u Srbiji da mogu da se osećaju sigurno, bezbedno, jer na braniku otadžbine su devojke i momci, ali i mnogo moćnija, snažnija oprema, oruđe i oružje nego što smo ikada imali.

Vučić je i komentarisao to što neitomišljenici tvrde da Vučić koristi svoju vojnu paradu zarad lične promocije.

- Postoje ti trendovi u kojima ti anarho-čiberalni, levičarski krugovi, koji pokušavaju da sruše i armije svojih zemalja, pokušavaju da srupe institucije. Sada vidimo da pored rušenja Srpske pravoslavne crkve, žele rušenje vojske, žele rušenje i svih drugih institucija.