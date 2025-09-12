Slušaj vest

"Vojna parada je izraz naše želje da obeležimo nacionalni praznik, ali i da pokažemo koliko je naša vojska napredovala", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem video snimka na svom Instagram nalogu.

- Da pokažemo ljudima u Srbiji da mogu da se osećaju sigurno, bezbedno, jer na braniku otadžbine su devojke i momci, ali i mnogo moćnija, snažnija oprema, oruđe i oružje nego što smo ikada imali.

Vučić je i komentarisao to što neitomišljenici tvrde da Vučić koristi svoju vojnu paradu zarad lične promocije.

- Postoje ti trendovi u kojima ti anarho-čiberalni, levičarski krugovi, koji pokušavaju da sruše i armije svojih zemalja, pokušavaju da srupe institucije. Sada vidimo da pored rušenja Srpske pravoslavne crkve, žele rušenje vojske, žele rušenje i svih drugih institucija. 

Šta je još predsednik poručio poslušajte ispod:

Ne propustitePolitika"UDARILI SU NA CRKVU, A SADA I NA VOJSKU" Vučić: Ne mogu da verujem da neko pokazuje mržnju prema sopstvenoj vojsci, parada zakazana još pre 6 meseci
a1111.JPG
Politika"GRAĐANI ĆE VIDETI ARMIJU KAKVU NISU MOGLI NI DA ZAMISLE" Vučić: Na paradi 10.000 vojnika! Pitao sam našeg generala Tiosava koji je oborio dva NATO aviona...
Aleksandar Vucic.jpg
PolitikaRAME UZ RAME SA SVETSKIM LIDERIMA: Predsednik Vučić na velikoj vojnoj paradi u Pekingu kod Sija (foto)
629454_grupna_f.jpg
PlanetaKINA DEMONSTRIRALA MOĆ NA PARADI U PEKINGU! Rakete, laseri, podvodni dronovi... Si: "Nezaustavljivi smo!" Tramp besni! (FOTO/VIDEO)
vojna parada.jpg