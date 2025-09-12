Slušaj vest

Predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit izjavio je da je odluka SAD značajna promena Vašingtona prema Zapadnom Balkanu, ali pre svega prema prištinskoj administraciji, zato što, navodi, Trampova administracija jasno stavlja do znanja da neće tolerisati aktere koji nisu konstruktivni partneri Amerike i koji idu suprotno njenim interesima. Velebit kaže da, ukoliko Srbija želi da bude deo Zapada, treba da gleda, pre svega, ka Evropskoj Uniji i Americi, a zatim ka Kini, Rusiji i drugim akterima.

Velebit je u izjavi za Kosovo onlajn istakao da se ne treba mnogo baviti tumačenjem samog momenta odluke SAD zato su što unilateralne akcije prištinske administracije nešto što traje već nekoliko godina.

„Ja sam već nekoliko puta govorio da je Aljbin Kurti čovek koji vodi antiameričku i antizapadnu politiku i ovakav stav Vašingtona jeste pokazatelj da Trampova administracija to ne toleriše i da ne želi da da vetar u leđa akterima koji idu suprotno američkim interesima, a njihov interes u regionu Zapadnog Balkana jeste regionalna stabilnost i prosperitet. Prištinska administracija se ponaša upravo suprotno američkim interesima i ono što bih ovde istakao jeste da, iako se u saopštenju Američke ambasade u Prištini jasno ističe premijer Kurti, ja mislim da tu nema razlike između njega i Vjose Osmani zato što su oboje zapravo deo istog mehanizma i iste politike prištinske administracije kada je reč o odnosu prema Srbima i odnosu prema regionu“, naglasio je Velebit.

On je ukazao da strateški dijalog znači da „vi imate rezervisano mesto za stolom u Vašingtonu“.

Velebit objašnjava da je to prilika da se iznesu stavovi, ali da, isto tako, kada postoji neki problem, „znate koga zovete u Vašingtonu“. Dodaje da je strateški dijalog jedan strukturisani okvir kojim se odnosi između Amerike i njenih partnera stavljaju u jedan okvir gde dve države dogovaraju na kojim temama će raditi u određenom vremenskom periodu, dogovaraju zajedničke projekte i rade na daljem podizanju odnosa u saradnji.

„I zato je taj strateški dijalog, koji je bio najavljen i sa Srbijom, a sada potvrđen u Vašingtonu pre mesec dana, jako važan za Srbiju zato što, po prvi put, Srbija odnose sa Vašingtonom podiže na jedan strateški nivo i na taj način se upotpunjuje politika četiri stuba koja je započeta još za vreme Borisa Tadića 2009. godine, ali gde je upravo Vašington bio taj stub koji je nedostajao, zato što je Srbija ostvarila strateške odnose i sa Rusijom i sa Pekingom, naravno i sa Briselom kroz proces prestupanja. Isto tako je bitno da Srbija, u svetlu velikih geopolitičkih promena, vodi jednu usmereniju spoljnu politiku gde će da definiše spoljnopolitičke prioritete i da, u skladu sa tim, ona raspodeli koliko želi da bude procenata saradnje sa svim akterima ta četiri stuba“, smatra predsednik Pupin inicijative.

Velebit kaže da, ukoliko Srbija želi da bude deo Zapada, treba da gleda, pre svega, ka Evropskoj Uniji i Americi, a zatim ka Kini, Rusiji i drugim akterima.

„Zato je upravo ovaj strateški dialog sa Amerikom jako bitan i rekao bih da je to stvar od nacionalnog interesa Srbije, zato što Srbija na taj način, kroz saradnju sa Amerikom, može da ojača svoju međunarodnu poziciju, ojača ekonomske odnose sa Amerikom, ali pogotovo kada je reč o razvoju tehnologije i inovacija jr je SAD i dalje najrazvijenija zemlja u tom svetu, tako da - ukoliko Srbija želi da ide napred, mi u tom smislu moramo najviše da radimo sa Amerikom“, ukazao je on.

Velebit ističe da predstavnici prištinske administracije sa jedne strane pokazuju da su kredibilni partneri Amerike, a sa druge strane imamo Vašington koji demantuje to zato što, podvlači sagovornik, „ne možete da vodite politiku koja je antiamerička ili idete protivno američkim interesima u regionu, a da govorite da ste njihov partner“.

„Ovo je, pre svega, značajna i simbolična stvar - da se Amerika odlučuje na ovakav korak u odnosu sa Prištinom, ali mislim da mi sa srpske strane treba da budemo fokusirani na dalji razvoj odnosa sa Amerikom, na predstavljanje Srbije kao kredibilnog partnera u regionu, da Srbija bude deo rešenja, a ne deo problema jer, svako na kraju danas nosi odgovornost za svoje postupke, kao što je sada slučaj sa prištinskom administracijom“, zaključuje Velebit.