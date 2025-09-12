Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je Informer televizije. Pored predsednika Srbije, gosti su i novinarka Jovana Joksimović i preduzetnik Branko Babić.

Vučić tokom gostovanja govori o svim aktuelnim dešavanjima u zemlji i svetu.

- Nadao sam se finalu Srbija - Turska, ali smo mi izgubili od Turaka pa od Finaca, ali sam rekao da su uz nas najozbiljniji Turska i Nemačka. Svako ko je dvaput šutnuo loptu mogao je da vidi koje su najjače reprezentacije - rekao je Vučić na početku o utakmici na Evropskom prvenstvu u Letoniji.

O ubistvu Čarlija Kirka, protestima u Nepalu, blokaderima

- Mislim da ljudi to posmatraju kao dogodilo se negde, nema mnogo veze s nama, hajde da komentarišemo... Mislim da će to biti jedna od prekretnica, jedan u nizu događaja koji će da predstavlja prekretnicu u budućnosti. Sa Trampom se nije uvek lako usaglasiti zbgo snage reči koje koristi, prenaglašenih izraza, ali ovoga puta bih se sto odsto sa njim usaglasio - rekao je. govoreći o Trampovom obraćanju povodom ubstva Čarlija Kirka.

- To što se dogodilo Čarliju Kirku je nešto što niko nije očekivao posle atentata Trampa i niko nije mogao da veruje da se to dešava u zemlji koja je do juče važila za bastion demokratije i koja je važila za zemlju racionalnog pristupa rešavanju problema i demokratiji. Zastrašujuće su reakcije polovine Amerike koja ga politički nije volela.

- I ja nekad preteram u izboru reči koje koristim, ali šta god iskoristite ovde, niste pogrešili. Reč je o ljudima koji nemaju elementarne ljudskosti. U krajnjoj liniji pokazuju da nisu normalni. Nemaju oni zdravstveni problem, već sa svojim stavovima koji nisu nasleđeni, koji su naučeni iz socijalnog okruženja, mreža i postali su deo nove normalnosti.

- Čarli Kirk je bio jedan pametan čovek. Ne morate u svemu da budete saglasni sa njim, ali imao je inteligenciju, dobijao je pristalice svuda i imao je izuzetno brzo i snažno logičko promišljanje. Ubijen je zbog svog mišljenja. On je upucan zato što drugačije misli. Sedeo je i govorio - rekao je Vučić.

O blokaderima

- Šta izaziva najveći bes kod onih koji su rušili Srbiju 10 meseci? Kad bih pomenuo poziv na dijalog, to istog sekunda izaziva neverovatnu dozu besa, fascinantno velik stepen agresije kod svih njihovih pristalica, lidera, lažnih medija... Kad uradite nešto potpuno normalno što je za njih apsolutno nenormalno, kad se pojave najbolji studenti koji kažu "hoćemo da studiramo", bude "đubrad, ubićemo vas...". Šta god da je potpuno normalno, njih apsolutno dovede do ludila. Raduju se izlivu krvi na mozak Darku Glišiću u lajv prenosu. Upravo se to događa. Imao je izliv krvi na mozak, navijali su da ne preživi. Vi se pitate kakvi su to ljudi. Oni više nisu normalni. I tu je Tramp potpuno u pravu. Mi se suočavamo sa anarho-liberalno-levičarskim ludilom.

- Postalo je normalno da vam kažu zapalila se vatra u prostorijama SNS-a. Sve nenormalno postalo je normalno. To su uradili kroz ogroman novac. U Nepalu su ubili 25 ljudi, i onda sledeći dan im je u nekom rasporedu pisalo i mrtvi-hladni čiste grad od opušaka. Ma baš ih briga. Ništa ih to ne interesuje. Ubijete ljude, pa idete i čistite opuške. Da se vratim na Kirka. Ti levičari koji glume avangardu i elitu, oni su sebi dali dozvolu za ubijanje i rešili da oni imaju pravo da ubijaju, a vi drugi nemate pravo da nas pogledate popreko.

- Kad žive hoće da spale ljude u prostorijama SNS-a, ne mogu u pritvoru da se zadrže 24 sata. Taj liberalni pokret nam je napravio to da su nam kućni ljubimci preči od dese i da svako od nas mora da voli više ljubimce od dece da se ne bi zamero levičarskoj eliti. Takve kod kojih ne mogu da promene, za te ljude je dozvoljeno da izvrše to što ste vi izvršili kod Čarlija Kirka. Izvršen je atentat na Donalda Trampa i posle toga nikom ništa. A zamislite da je izvršen atentat na nekog od njih, 3 godine nam se ne bi skinuli s kičme. Koliko se čudnih stvari u svetu dešava, reći ćete da je slučajnost. Indonezija sad, kad je Prabovo pobedio, odmah su krenule demonstracije jer Prabovo vodi nezavisnu politiku, više nisu ničije sluge. Imaju prijateljstvo sa mnogim zemljama, odmah imate krvave ruke na ulici. U Bakuu je u jednom danu bilo 95 mrtvih, a trajalo je danima, nedeljama.

- I onda Nepal. Graniči se sa Kinom i Indijom. Kad Kina i Indija počinju da sarađuju međusobno, izbija revolucija u Nepalu. Više će Ameriku iznutra promeniti ubistvo Čarlija Kirka, a ujedinio ih je islamski napad na kule bliznakinje. To je pokazalo da mogu da budu snažna jedinstvena ozbiljna i odgovorna nacija, a ovo je kao da je sekira podelila drvo na pola. Međutim, američka država je ozbiljna država. Već danas su krenuli da otpuštaju i profesore i medicinske sestre koji prave šale na račun smrti Čarlija Kirka. Nadam se da je to izazvalo bes kod onog ozbiljnijeg dela Amerike.

- Da se raduješ nečijoj smrti i da pevaš? Idi sine prvo da te otac i majka pogledaju, onda se javi bolnici da te dobro ispitaju. Čarli Kirk ima dvoje male dece, 31. godinu je čovek imao. Šta je uradio? Je l' mu lupio šamar? Jedino što je uradio je da je govorio ono što misli.

- Svačiji život vredi više nego život Fica, Orbana, bilo koga od nas. Kao i ovde, sve su uspeli da nam unište. Pokušali su i uspeli u tome da unište sve ono pristojno što smo imali. Sve one vrednosti našeg društva, sve političke vrednosti i slobode koje smo imali su nam uništili. U pozorište idu samo njihovi politički poslušnici i oni koji žele da im se dodvore. Što da ja idem na političke performanse, da gledam krvave ruke? A ja te plaćam. Ko si ti da tim političkim performansima kvariš bilo šta?

- Njih 3.000 je urlikalo "Vučiću, pederu", što meni nimalo ne smeta, a smeta tim momcma. Vi niste došli da podržite te momke, Nikolu Jokića koji je dao srce na terenu, već da podržite nečije političke ideje, čemu apsolutno tu nije mesto. Ne postoji manifestacija koju nisu uspeli da pokvare. Da bi seli u ovu fotelju i razorili ovu zemlju. Zapamtite, sednu li u fotelju, budu li preuzeli vlast, uništiće nam zemlju, neće im biti potrebno duže od 6 meseci. Ovima iz DOS-a je bilo potrebno dve godine da nam unište i opljačkaju sve. Uništili bi nam vojsku, vratili bi je na one pozicije gde je bila 2008. godine kad nije postojala. Zahvaljujući vama ljudi u Srbiji, jer ste vi ulagali taj novac, danas je naša vojska veoma snažna, a ja to teško izgovaram jer ja znam sve njene slabosti, neuporedivo s onim što smo imali nekada. Sve su pokušali da unište.

- Nije policija sačuvala državu, ni vojska ni ovaj ni onaj. Sačuvao ju je narod jer je osetio i dobro razumeo šta se dešava. Jer su rekli "hoćemo da živimo pristojno i normalno, nećemo ludake".

- Oni su nam oteli zajedništvo u boli i tuzi, nisu nam dali da tugujemo za decom u Ribnikaru, Duboni i Orašju. Nekakvi politički ludaci su hteli da na smrti i zločinačkom ubistvo gde baš nikakve krivice države nema, to da zloupotrebe. Sve su pokušali da uruše i unište zarad privatnih inicijativa i velikih snova nekih, da sruše Srbiju koja je jaka i uspešna.

- Nikoga više ne interesuju njihovi protesti! Zato će sutra da bude 150.000 ljudi, a onda i 200.000 - poručio je Vučić.

- Imate posla sa ludačkim pokretima i tu je Tramp apsolutno u pravu i to je postao trend u svetu. Oni imaju pravo da rade šta god požele, da tuku ljude. Njima kad neko lupi šamar, strašno nasilje se dogodilo. I tako vam ide svaki dan.

O pretnjama smrću porodici predsednika Srbije

- Meni je to uobičajena pojava. To je posao predsednika republike da trpe, nije to u skladu sa zakonom. U 99 odsto slučajeva bi trebalo da odgovaraju. Problem je u tome kad oni to naprave da bude uobičajeno, normalno i kada bude prihvaćeno i pozdravljeno kao nešto pozitivno i kao nešto što bi trebalo da bude društveno poželjno.

Vučić: "Čarli Kirk je trebalo da bude moj gost početkom oktobra"

- Nije ovaj čovek ubijen zato što je pucao u nekoga ili tukao nekoga od njih. Ništa on nikome od njih nije uradio. Uzgred, on je čovek koji je voleo srpski narod, trebalo je početkom oktobra da bude moj gost ovde.

Govoreći o blokaderima, rekao je da njih jedino interesuje kako će nekog da tuku.

- Politika nisu želje, nije matematika. Politika je stanje svesti kod naroda, stanje srca i duše. Mnogo je komplikovanija nego što oni zamišljaju. Napraviće još neke ludosti negde i kraj priče - rekao je.

- Držali su ove godine, od velikih sila, Indija, Kina, Rusija, SAD. Sve velike sile. Naravno Francuska kao i svake godine, čak i Velika Britanija vojne parade. U regionu najavljivana na godišnjicu zločina velika, moram da priznam uspešna parada, impresivna parada koju su Hrvati napravili, bez ikakvog potcenjivanja imaju veoma snažnu i ozbiljnu vojsku.

- Vrhunac licemerja i bezobzirnosti je priča "eto, blokiran nam je taj deo". Nisam znao da li da zaplačem kad sam to video, kad sam pročitao vest "eto, blokiran je Beograd". 24.000 kriminalnih skupova su održali, kad je Ana Brnabić to danas rekla, oni nisu verovali. Niko ne veruje da se to stvarno dogodilo i u njima su učestvovali evropski poslanici. Jedno mesto i jedan park u Srbiji je problem, a blokiraju svaki deo Srbije. Ne vole oružje, a hoće da im deca budu sigurna. U vreme apsolutnog ludila u svetu vojska nam je jedini garant. Da nemamo ovakvu vojsku, zgazili bi nas. Zato što znaju da postoji odvraćajući faktor. Gradili smo tu vojsku, 13 godina učestvujem u tome, borio sam se za to.

- 25 godina traje urušavanje kompletnog sistema vrednosti, urušavanje vojske traje pola tog vremena, obrazovnog sistema svo vreme, kroz mejnstrim medije, mislim ne samo na ove okupacione već i na mnoge druge, koji su se pravili da su na normalnoj strani. Nisu smeli tamo da govore ni o tome šta su srpski nacionalni interesi. Danas kad odete u Kinu razgovarate sa jednom od dve najmoćnije sile sveta, koja je prijateljski nastrojena prema nama, oni me pitaju "što si se rukovao sa Sijem", posle kažu "najveći problem nam je Vučić što se rukovao sa Sijem i Putinom". To je valjda čast. Analenu Berbok nije dočekao niko. Stala je i nije mogla da veruje da je nije dočekao niko, veliku Analenu Berbok, a malog Vučića su dočekali. Mi ne umemo da poštujemo sebe, kod nas u zemlji... Kako smo došli do toga da nam je svuda trava zelenija nego kod nas, pa čak i u pustinjskim zemljama, kako smo došli do toga da u našoj zemlji ništa nikada ne valja, a u svim drugim zemljama gde im je mnogo gore, sve im je mnogo bolje nego što je ovde. Zaostajali smo za njima 300 godina, a sad im se približavamo. Izgradili su nam neodgovornost u individualno ponašanju kroz samoupravljanje. I to da volimo da radimo samo u državnom sektoru, a ne u privatnom... Nije to samo kod nas, to je slučaj u više od pola Evrope.

"Socijalne mreže nisu po sebi zlo, već sadržaj"

- Socijalne mreže nisu po sebi zlo. Već sadržaj, ono što izađe iz glave je problem. Zašto mlađe generacije, generacija Z pre svega? Zato što ne postoje principi niti ideologija, već generacijska posvećenost "mi smo važni". Moja baka je govorila "znaš sine, ne postoji ružno dete i fina baba". Onda je došlo do zloupotrebe nekih drugih. Neki drugi su ih koristili za to. I ne smetnite jednu stvar s uma, da je u pitanju obojena revolucija, to znači finansirano i ciljano spolja. Ne zaboravite da su to najvećim delom zavedeni mladi ljudi, izmanipulisani. Uvek je sadržaj suština, a ovo su tehnike. Ovde nisu imali dovoljno dobar sadržaj i sa druge strane mi smo se posvećeno borili. Slušao sam razne savetnike koji su mi govorili "ponudi dijalog, ponudi sve u decembru još". Izašao sam, ponudio razgovor, rešenje, odgovor na sve što su tražili, oni su sutradan rekli "ne važi".

- Sazvao sam veliki sastanak i rekao ljudima "sad menjamo sve". Rekao sam hoćete da se borite ili šta ćete? Miloš nije išao na odmor nigde, Ana se borila i više nego što sam očekivao. Rekao sam: "Hoćemo li da se borimo? Oni će da nam unište zemlju. Pobiće nam decu". To sam video. Rekao sam da neću to da dozvolim. Oni su rekli "hoćemo".

- Odjednom ste mogli da vidite iz meseca u mesec kako se stvari suštinski menjaju. Promene suštinski u svemu, u odnosu naroda.

"Blizu smo kraja obojene revolucije"

- Borimo se protiv ljudi bez lica, bez emocija, bez plana, programa, ideje. Zašto sam rekao bez lica, to je trik u sprovođenju obojenih revolucija, u svim udžbenicima, krijte svoje lice. Kina ih je rasturila, čitao sam velike izveštaje o tome. Blizu smo kraja, sad je jasno da mi pobeđujemo, a kraj je da budu poraženi na izborima i to tako ubedljivo da nikoga neće moći da lažu da su pobeđeni.

- Jednu četvrtinu pristalica su u potpunosti izgubili. Imate još onih koji lelujaju i koji će sigurno uskoro preći u 25 odsto onih koji su ih napustili - rekao je Vučić.

- Ko su protivnici? Glavni organizator dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i okupljanju. Pravili su studentsku mrežu i mrežu dece što je zastrašujuće, razarajući elementarnu vrednost našeg društva. To su pripadnici različitih obaveštajnih agencija iz više zemalja. Znamo bar tri zemlje da su se posebno angažovale i njihove obaveštajne mreže. Primoran sam da ne izgovorim, zato što bih time srušio poziciju Srbije i njene neutralnosti i prema tim zemljama, a te zemlje znaju da mi znamo da one to sprovode.

- Uloženo je 4 milijarde u rušenje Srbije. Reč je ovde o velikim silama - rekao je Vučić.

- Vidite koliko troše N1 i Nova S pa vidite odakle je sve to finansirano i biće vam sve jasno - dodao je.

- Zovu me "nepomenik, debil, neandrej". Vode izborne štabove na fakultetima, trebalo bi svi odavno da su pohapšeni, ali naše službe ne rade ništa. Sve su to konstatovali da sam takav i takav i onda kako će da pobede na izborima, kakvu će taktiku da naprave i kad će da me pozovu na debatu. Kažu "on sad mora 20. septembra da raspiše izbore", vidite da oni nisu čisti, da veze nemaju s politikom. Svako bi tačno pogodio koja su dva moguća termina za izbore, oni nisu, jer žive u svom svetu laži. Dakle 20. će taj majmun, ja, da raspiše izbore, a onda će oni 28. septembra, sedam dana, iako sam ja izračunao 8, ali 7, da mene pozovu na debatu. Da oni zakažu na Trgu republike, da okupe publiku koja će da mi psuje majku, a oni da me posade na stolicu gde ću ja na sve da odgovaram. Je l' vi vidite s kim mi imamo posla. Oni nikad nisu želeli dijalog.

- Sve kako sam vam rekao, došlo je na red. Kad se sve ovo završi imaćemo slobodnu zemlju. Dugo će da traje, ali ćemo imati, ne samo normalnu, nego i slobodnu zemlju i zauvek oslobođenu od okupacije spolja, a do tada oslobađamo zemlju pedalj po pedalj.

O tome kad su mogući prevremeni izbori

O tome koji su potencijalni datumi za izbore, rekao je:

- Svako ko politički razmišlja bi razumeo da je moguće da prevremeni izbori budu ili april ili maj sledeće godine, ili decembar sledeće godine. Ja bih voleo da budu u decembru sledeće godine.

- Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene.

- Pri obojenim revolucijama uvek morate da imate 15 odsto nacije koja je tvrdo jezgro koja će da veruje u svaku laž i budalaštinu. Verovali su da sam narko-bos, ni dan-danas ne mogu da kažu "izvinite" za gnusne laži. Kao ni za zvučni top. Iako znaju da nije bilo nikakvog zvučnog topa, ali će da nastave da lažu zato što se kreću u krugu pokvarenosti svih koji znaju, ali će da lažu. Niko ne veruje da je bio zvučni top, a oni svesno lažu. Jer je svako sredstvo dozvoljeno u ostvarenju tog cilja.

- Bukvalno prave od mene metu, zato što kad se desi ubistvo onda "on je bio tu s ovim i onim kriminalcima, Jovanjica, ubio je Olivera, ovoga i onoga", i svakoga dana se poziva neki "junak" koji će to da uradi.

- Njujork tajms je bio jedan od medija koji je uvek bio na strani obojenih revolucija - poručio je Vučić.

Nikakvu nekretninu nigde nemam osim u Čipuljiću moj otac. Sram vas bilo. Oni lažu i znaju da je sve laž.

- Uložen je mnogo veći novac u to da se nešto ne razume, nego da se razume. Uvek zaboravljate da nije to divna i bajna i prelepa situacija u kojoj vi nekoga imate mogućnost da ubedite u nešto. Postoji čitava mašinerija koja radi na tome da ga ubedi da je to sto puta gore. Ne mogu ja da se izborim sam s onim što je spolja sprovedeno.

- Izmisle da je dečak preminuo u bolnici i to je razlog da na ulice izađe pola Srbije. Zbog toga bih i ja izašao na ulicu. To je poziv za direktni napad na sve institucije, na državni udar i puč. Kako su ljudi poverovali da je neko dete umrlo, a to dete ne postoji. Tužilac je morao to da kazni i da dobije 20 godina robije.