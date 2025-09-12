Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se na svom Instagram nalogu i otkrila detalje razgovora sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju.

- Za kraj boravka u Briselu imala sam dobar i konstruktivan razgovor sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, Gertom Jan Kopmanom o najkonkretnijim stvarima koje se tiču evropskih integracija Srbije i reformi na kojima radimo, kao i o tome šta je potrebno dalje uraditi kako bismo došli do otvaranja Klastera3.

Brnabić je prethodno imala sastanak i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom.

"Oba sastanka jako dobra, konstruktivna. Razgovali smo o konkrentim temama koji se tiču daljih evropkih integracija Srbije, reformama na kojima trenutno radimo, primeni ODIRH preporuka, izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, izboru članova REM-a, usklađivanju sa spoljom i bezbednosom politikom i dalje šta je potrebno uraditi da bi došli do otvranja Klastera 3", rekla je ona novinarima u Briselu.

Dodala je da su bili jako konkretni i da su pričali o datumima i okvirnoj poseti predsednice Evropske komisije Srbiji.

Ana Brnabić u Briselu Foto: Peđa Vučković

Brnabić je na pitanje da li je moguće da Klaster 3 bude otvoren do kraja godine rekla da se nada i da se Srbija trudi.

"Ne zavisi samo od nas, ne zavisi sve uvek od vlade. Naravno da vlada i ljudi koji su na vlasti u parlamentu, predsednik Republike snose najveću odgovornost, ali za jednu zemlju da bi bila uspešna, vama je potrebna i ozbiljna, odgovorna, konstruktivna opozicija i odgovorna, konstruktivna, civilna društva, zato što sve te reforme moraju biti inkluzivne", istakla je Brnabić.

