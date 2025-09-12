Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je, gostujući u Kolegijumu na Informet TV, ubistvo Čarlija Kirka.

- Mislim da ljudi to posmatraju kao dogodilo se negde, nema mnogo veze s nama, hajde da komentarišemo... Mislim da će to biti jedna od prekretnica, jedan u nizu događaja koji će da predstavlja prekretnicu u budućnosti. Sa Trampom se nije uvek lako usaglasiti zbgo snage reči koje koristi, prenaglašenih izraza, ali ovoga puta bih se sto odsto sa njim usaglasio - rekao je. govoreći o Trampovom obraćanju povodom ubstva Čarlija Kirka.

- To što se dogodilo Čarliju Kirku je nešto što niko nije očekivao posle atentata Trampa i niko nije mogao da veruje da se to dešava u zemlji koja je do juče važila za bastion demokratije i koja je važila za zemlju racionalnog pristupa rešavanju problema i demokratiji. Zastrašujuće su reakcije polovine Amerike koja ga politički nije volela.

- I ja nekad preteram u izboru reči koje koristim, ali šta god iskoristite ovde, niste pogrešili. Reč je o ljudima koji nemaju elementarne ljudskosti. U krajnjoj liniji pokazuju da nisu normalni. Nemaju oni zdravstveni problem, već sa svojim stavovima koji nisu nasleđeni, koji su naučeni iz socijalnog okruženja, mreža i postali su deo nove normalnosti.