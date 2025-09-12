Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer, pitao je šta izaziva najveći bes kod onih koji su rušili Srbiju 10 meseci, a onda je rekao:

- Kad bih pomenuo poziv na dijalog, to istog sekunda izaziva neverovatnu dozu besa, fascinantno velik stepen agresije kod svih njihovih pristalica, lidera, lažnih medija... Kad uradite nešto potpuno normalno što je za njih apsolutno nenormalno, kad se pojave najbolji studenti koji kažu "hoćemo da studiramo", bude "đubrad, ubićemo vas...". Šta god da je potpuno normalno, njih apsolutno dovede do ludila. Raduju se izlivu krvi na mozak Darku Glišiću u lajv prenosu. Upravo se to događa. Imao je izliv krvi na mozak, navijali su da ne preživi. Vi se pitate kakvi su to ljudi. Oni više nisu normalni. I tu je Tramp potpuno u pravu. Mi se suočavamo sa anarho-liberalno-levičarskim ludilom.

Predsednik je dodao da je "postalo normalno da vam kažu zapalila se vatra u prostorijama SNS-a".

- Sve nenormalno postalo je normalno. To su uradili kroz ogroman novac. U Nepalu su ubili 25 ljudi, i onda sledeći dan im je u nekom rasporedu pisalo i mrtvi-hladni čiste grad od opušaka. Ma baš ih briga. Ništa ih to ne interesuje. Ubijete ljude, pa idete i čistite opuške. Da se vratim na Kirka. Ti levičari koji glume avangardu i elitu, oni su sebi dali dozvolu za ubijanje i rešili da oni imaju pravo da ubijaju, a vi drugi nemate pravo da nas pogledate popreko - naveo je Vučić i nastavio: