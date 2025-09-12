Slušaj vest

Borko Stefanović na društvenoj mreži Iks ponovo širi neistine o boravku Ane Brnabić u Briselu i susretu sa Robertom Metsoli.

"Evo kojim rečima je predsednica Evropskog parlamenta Metsola dočekala Anu Brnabić. Naprednjačke laži i amaterizam su neverovatni. Kako joj je krenulo, da sam na njenom mestu, ostao bih kući zaključan dve nedelje."

Uz te reči je okačio i video sa izmontiranim natpisom.

Treba napomenuti da je susret Brnabićke i Metsole planiran još pre tri dana, što se vidi i u programu predsednice Evropskog parlamenta.