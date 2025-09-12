Slušaj vest

Borko Stefanović na društvenoj mreži Iks ponovo širi neistine o boravku Ane Brnabić u Briselu i susretu sa Robertom Metsoli.

"Evo kojim rečima je predsednica Evropskog parlamenta Metsola dočekala Anu Brnabić. Naprednjačke laži i amaterizam su neverovatni. Kako joj je krenulo, da sam na njenom mestu, ostao bih kući zaključan dve nedelje."

Uz te reči je okačio i video sa izmontiranim natpisom.

Treba napomenuti da je susret Brnabićke i Metsole planiran još pre tri dana, što se vidi i u programu predsednice Evropskog parlamenta.

168707_image-20250912-212718-5341_iff.jpg
Foto: Printskrin

Ne propustitePolitikaJOVANOV O PONOŠU I BORKU STEFANOVIĆU: Bedno je i žalosno kada političari idu u inostranstvo da traže podršku protiv sopstvene države i sopstvenog naroda
IMG-20250311-WA0178.jpg
PolitikaKAD HRVATSKOJ ZATREBA "PLJUVANJE" VUČIĆA - NA VEZI JE ĐILASOVA OPOZICIJA! Sramno: Stefanović i Milivojević na RTL-u TAKMIČE SE KO ĆE ŽEŠĆE DA UDARI (VIDEO)
Borko Stefanovic Srdjan Milivojevic.jpg
PolitikaSTAROVIĆ I ĐURIĆEVA O SKANDALOZNIM IZJAVAMA STEFANOVIĆA: Vučić je za ovu zemlju dao zdravlje i snagu, Borku se uvek priviđaju neki milioni
Borko Stefanovic.jpg
PolitikaĐILASOVA OPOZICIJA OSULA PALJBU PO MARTI KOS! Ne opraštaju joj sastanak sa studentima koji hoće da uče: Borko Stefanović ljut što EU ne pravi podele
borko stefanovic.jpg