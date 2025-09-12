- Njih 3.000 je urlikalo "Vučiću, pederu", što meni nimalo ne smeta, a smeta tim momcma. Vi niste došli da podržite te momke, Nikolu Jokića koji je dao srce na terenu, već da podržite nečije političke ideje, čemu apsolutno tu nije mesto. Ne postoji manifestacija koju nisu uspeli da pokvare. Da bi seli u ovu fotelju i razorili ovu zemlju.

- Zapamtite, sednu li u fotelju, budu li preuzeli vlast, uništiće nam zemlju, neće im biti potrebno duže od 6 meseci. Ovima iz DOS-a je bilo potrebno dve godine da nam unište i opljačkaju sve. Uništili bi nam vojsku, vratili bi je na one pozicije gde je bila 2008. godine kad nije postojala. Zahvaljujući vama ljudi u Srbiji, jer ste vi ulagali taj novac, danas je naša vojska veoma snažna, a ja to teško izgovaram jer ja znam sve njene slabosti, neuporedivo s onim što smo imali nekada. Sve su pokušali da unište.