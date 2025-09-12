Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da "nije policija sačuvala državu, ni vojska ni ovaj ni onaj".

- Sačuvao ju je narod jer je osetio i dobro razumeo šta se dešava. Jer su rekli "hoćemo da živimo pristojno i normalno, nećemo ludake" - poručio je Vučić na Informer TV.

Predsednik je, govoreći o blokaderima, rekao da "oni ne mogu da pobede".

- Oni su nam oteli zajedništvo u boli i tuzi, nisu nam dali da tugujemo za decom u Ribnikaru, Duboni i Orašju. Nekakvi politički ludaci su hteli da na smrti i zločinačkom ubistvo gde baš nikakve krivice države nema, to da zloupotrebe. Sve su pokušali da uruše i unište zarad privatnih inicijativa i velikih snova nekih, da sruše Srbiju koja je jaka i uspešna.

Vučić je dodao da nikoga više ne interesuju njihovi protesti!

- Zato će sutra da bude 150.000 ljudi, a onda i 200.000 - poručio je Vučić.

- Imate posla sa ludačkim pokretima i tu je Tramp apsolutno u pravu i to je postao trend u svetu. Oni imaju pravo da rade šta god požele, da tuku ljude. Njima kad neko lupi šamar, strašno nasilje se dogodilo. I tako vam ide svaki dan - zaključio je Vučić.

