"HOĆEMO LI DA SE BORIMO? ONI ĆE DA NAM UNIŠTE ZEMLJU, POBIĆE NAM DECU" Vučić: Rekao sam da neću to da dozvolim- Miloš nije išao na odmor, Ana se borila...
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je kako je sazvao veliki sastanak i rekao ljudima "Sad menjamo sve".
- Rekao sam "Hoćete da se borite ili šta ćete?" Miloš nije išao na odmor nigde, Ana se borila i više nego što sam očekivao. Rekao sam: "Hoćemo li da se borimo? Oni će da nam unište zemlju. Pobiće nam decu". To sam video. Rekao sam da neću to da dozvolim. Oni su rekli "Hoćemo" - rekao je predsednik Vučić gostujući na TV Informer.
