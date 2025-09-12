- Rekao sam "Hoćete da se borite ili šta ćete?" Miloš nije išao na odmor nigde, Ana se borila i više nego što sam očekivao. Rekao sam: "Hoćemo li da se borimo? Oni će da nam unište zemlju. Pobiće nam decu". To sam video. Rekao sam da neću to da dozvolim. Oni su rekli "Hoćemo" - rekao je predsednik Vučić gostujući na TV Informer.