Ana Jakovljević, poslanica NPS Miroslava Aleksića, otkrila je u jednom televizijskom gostovanju je zapravo jedini neprijatelj protiv koga se bore zapravo predsednik države Aleksandar Vučić, čime su sve priče opozicije i blokadera da se zapravo bore protiv korupcije ili za neko bolje društvo pale u vodu.

Naime, Jakovljevićeva je je u TV gostovanju na N1 na konstatciju voditelja da su u borbi protiv svog neprijatelja do sada birali razna rešenja poput izbora, odgovorila:

- Dešavalo se u prošlosti, kada nismo došli do tačke do koje smo došli 1. novembra neki su možda mislili da imaju prostora za neke svoje politike. Mislim da smo od 1. novembra svi shvatili da imamo jednog neprijatelja, ozbiljnog neprijatelja - kazala je Aleksićeva aludirajući na predsednika republike Aleksandra Vučiča.

- Govorilo se o sankcijama koje su bi se uvodile predstavnicima režima i i da se vidi način finansiranja i kako bi se zapravo revidiralo finansiranje ukoliko režim nastavi da se ponaša onako kako se ponaša - kazala je Jakovoljević.