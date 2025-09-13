Slušaj vest

Dušan Stojanović, dopisinik agencije Asošijeted pres u svom tekstu, koji više liči na politički pamflet nego na novinarsko izveštavanje ili istraživanje, izneo je niz neistina o trenutnoj situaciji i dešavanjima u Srbiji, koji su zatim prenela i neka međunarodna glasila. Kako prenose mediji, Stojanović je u svom tekstu maltene najavio produbljenje političke krize i moguće krvoproliće u Srbiji!

Autor u tekstu u navodi da su tenkovi na ulicama Beograda koji se spremaju za Vojnu Paradu zakazanu za 20. septembar zapravo pretnja protestantima i da mogu ostati na ulicama prestonice!

Ovo su mnogi protumačili ne samo kao unošenje panike i straha među građane, već kao kao svojevrsni poziv na nasilnu eskalaciju i sukobe na ulicama.

Tekst Dušana Stojanovića za AP Foto: Screenshot

Parada zakazana za 20. septembar najavljena je još u januaru 2025. godine. Pripreme za događaje tog tipa, kao što autor sam dobro zna iz svog dugogodišnjeg iskustva, traju mesecima i obuhvataju probne rasporede tehnike.

Nakon parade, sva tehnika se vraća u matične vojne objekte. Nikada nije bilo ni razmatrano da vojna vozila ostanu na ulicama. Prećutkivanjem ovog podatka autor stvara utisak militarizacije svakodnevnog života u Beogradu, što je apsolutna neistina.

Ne samo to, iako javnost već mesecima svedoči nasilnim protestima blokadera u kojima su napadali policiju i državne funkcionere, ali i palili prostorije SNS, Stojanović tvrdi da su "protesti mirni" i da je "sila vlasti dovela do eskalacije"!

Da podsetimo, u proteklih devet meseci policija je obezbedila više od 23.000 neprijavljenih i nelegalnih okupljanja. Tokom tog perioda nije zabeležena sistematska upotreba sile prema učesnicima, piše B92.

Dušan Stojanović Foto: Screenshot

Autor potpuno prećutkuje dokumentovane slučajeve nasilja od strane blokadera:

● Paljenje prostorija Srpske napredne stranke širom Srbije,

● Gađanje policije kamenicama i Molotovljevim koktelima,

● Upadi u privatne domove političkih i nestranačkih lica,

● Fizički napadi i pokušaji linča predstavnika vlasti na ulici.

Ovi događaji uredno su zabeleženi policijskim zapisnicima, video-snimcima i čak internim procenama studentskih organizacija.

Posebno je indikativna tvrdnja da predsednik Vučić želi da "zatvori poslednje nezavisne medije", iako su ti mediji na koje Stojanović aludira prodati od strane svojih vlasnika za milionske iznose, a da je bivši vlasnik pod istragom od zbog upliva ruskog kapitala i povezanosti sa Kremljom.

Kako piše B92, time se prećutkuje ključni momenat: danas je upravo britanski investicioni fond vlasnik medija, a Stojanovićeva naracija praktično stavlja Associated Press na stranu očuvanja ruskog kapitala u Srbiji.

Na kraju, Stojanović piše da se Srbija suočava sa "produbljenjem političke krize i mogućim krvoprolićem".

Ovakva formulacija nije analitička procena već politički pamflet. Ona ne samo da ignoriše činjenice, već sugeriše da autor unapred priželjkuje scenario nasilne eskalacije.

Takva retorika je u suprotnosti sa osnovnim postulatima novinarske profesije – informisati, a ne navijati.

Umesto objektivne analize, javnosti je ponuđen pamflet sa nizom netačnih tvrdnji, poluinformacija i interpretacija koje ne samo da iskrivljuju realnost, već i podstiču narativ o nestabilnosti Srbije, piše B92.

Tekst Dušana Stojanovića nije profesionalni izveštaj, već politički pamflet. On se zasniva na selektivnom korišćenju informacija, otvorenim prećutkivanjima i konstrukcijama koje odgovaraju samo jednom narativu. Time se narušava kredibilitet Associated Press-a kao globalne agencije koja bi trebalo da bude sinonim za objektivnost i tačnost. Otvoreno se postavlja pitanje – hoće li matična kuća reagovati na ovakvo kršenje profesionalnih standarda i zaštititi sopstveni ugled?