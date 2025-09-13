Slušaj vest

U nedelji smo kada je Srbija između dve parade, gej i vojne. Na jednoj strani šarene zastave, na drugoj vojni marš i najnovije naoružanje, a između polarizovano društvo, zategnuto do pucanja.

Jedni traže prava za gej brakove, drugi prizivaju tradiciju, tvrđu reakciju države i snagu vojske.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Goran Davidović, Stranka srpskih nacionalista, profesor doktor Zoran Dragišić, član skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, profesor doktor Vladimir Jakovljević, kao i Aleksandar Jerković, "Nema nazad - tamo je Srbija".

Davidović tvrdi da gej parada nema veze sa modernošću, već sa nastranošću i bolesti.

- Mi možemo da posmatramo jedan tabor kao vojsku, jer i civil može biti vojnik. To što parada smeta jednoj strani, mislim na vojnu paradu, ne znam kome nomalnom smeta jačanje vojske države u kojoj živi i plaća porez - kaže Davidović.

Jerković: Parada je poruka narodu

Jerković kaže da postoji više centara moći koji imaju motive i interese u deljenju društva Srbije:

- Radi se o stranom faktoru koji ima ozbiljan interes da Srbija bude potčinjena i ne bude lider u regionu, da ne može da rešava probleme Srba na KiM, Republici Srpskoj, a videćemo šta će biti sa Crnom Gorom - kaže Jerković.

Govoreći o primedbama pojedinih da će ratna vozila oštetiti ulicu tokom parade ukoliko se ne koriste gumene navlake, Jerković kaže da je ovo lako rešiv problem jer je dovoljno prodati jedno takvo vozilo zbog uspešne parade kako bi moglo da se asfaltira 15 kilometara tog istog bulevara.

- Parada je poruka narodu, ali i neprijateljima naše države, koliko je Srbija jedinstvena i jaka, koliko je složna - kaže Jerković.

On tvrdi da maliciozne dezinformacije imaju za cilj da srozaju mišljenje o Srbiji u očima samih građana, ali i okruženja.

Dragišić: Ideja je dovesti Srbiju na kolena

Dragišić navodi da ono što se dešava u Srbiji nije novost, i nije od juče:

- Srbija se nalazi pod strahovitim hibridnim udarom već godinama. Od kada su krenuli protesti i blokade to je bila samo još jedna faza hibridnog napada na Srbiju. Ideja je da se Srbija baci na kolena i ne bude nikakav faktor na Balkanu - kaže on.

Dragišić ističe da su dešavanja u Srbiji sinhronizovana sa dešavanjima na KiM i BiH, a da je ideja oslabiti Srbiju kako ne bi mogla da pomogne svom narodu u Reoublici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i drugim državama.

- Srbija kao centralna zemlja na Balkanu, ne žele je kao suverenu i samostalnu, kao državu koja sama donosi odluke o sebi. Ti iz inostranstva žele da Srbija bude teritorija, ne država, u kojoj ima nekih marionetskih vlasti sa kojima se neće pregovarati, već će samo ispostavljati zahteve - kaže Dragišić.

Dragišić dodaje i da na društvenim mrežama lažni profili prave atmosferu kao da je okupatorska vojska došla u Srbiju, a ne da je u pitanju naša vojska.

- Svaki normalan građanin Srbije je srećan da vidi da je naša vojska modernizovana, kada vidi najnovija sredstva vojne opereme, vojnike koji izgledaju kao pravi vojnici 21. veka, najmodernije naoružanje. Ova vojna parada ima nekoliko poruka. Prva je narodu, verujte u svoju državu, ona brine o vama, što imate jaču vojsku manja je mogućnost za nevolju. Druga poruka je izložba naoružanja. Naša vojna industrija je veoma moćna, veliki broj ljudi, preko 60 hiljada radnika i operanata je vezano za ovu industriju. To je veliki ekonomski potencijal, mi ćemo na izložbi prodati naoružanje. Poslednja poruka je da Srbiju ima ko da brani - kaže on.

Jakovljević: Svako jačanje odbrambenog potencijala je dobro

Jakovljević kaže da Srbija stoji iza svoje vojske, pa kaže i da je u poslednje vreme srpska držaavna politika uradila sve što je moguće da ojača vojsku i našu odbrambenu spsosobnost:

- Mi potenciramo neutralnost, vojnu neutralnost i nezavisnu politiku. Mi smo u okruženju NATO pakta koji je razorio ovu zemlju pre 26 godina. Svako jačanje odbrambenog potencijala je dobro. Ne vidim da je to neka kvazi politika, normalno je da država favorizuje svoju vojsku - kaže Jakovljević.

Srbija između dve parade - Vojne i gej: Da li će suprostavljene strane naći zajednički jezik? Izvor: Kurir televizija

